Генерала хотят посадить на 12 лет по делу о «золотом» обмундировании Прокуратура запросила 12 лет колонии для замкомандующего ЛВО Муминджанова

Военная прокуратура Воронежского гарнизона запросила 12 лет колонии для замкомандующего Ленинградским военным округом Валерия Муминджанова, обвиняемого в получении взятки при закупках обмундирования для армии, передает ТАСС. Обвинение также предложило лишить его воинского звания и госнаград.

Назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок 12 лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима, — заявил прокурор.

Следствие считает, что в 2017–2023 годах Муминджанов руководил департаментом Минобороны, который отвечал за снабжение армии формой и другим вещевым имуществом. В этот период ведомство заключило контракты на поставку обмундирования больше чем на 1,5 млрд рублей. По версии следствия, генерал получил свыше 20 млн рублей за то, чтобы помогать нужным компаниям выигрывать эти контракты.

Ранее Муминджанов заявил о желании как можно скорее вернуться в зону СВО. Как сообщила его адвокат Карина Лубенец, он ждет необходимых для этого изменений в законодательстве. По ее словам, Муминджанов не «паркетный» генерал — участвовал во многих горячих точках, среди них СВО, Сирия.