Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
20 февраля 2026 в 13:34

Генерала хотят посадить на 12 лет по делу о «золотом» обмундировании

Прокуратура запросила 12 лет колонии для замкомандующего ЛВО Муминджанова

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Военная прокуратура Воронежского гарнизона запросила 12 лет колонии для замкомандующего Ленинградским военным округом Валерия Муминджанова, обвиняемого в получении взятки при закупках обмундирования для армии, передает ТАСС. Обвинение также предложило лишить его воинского звания и госнаград.

Назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок 12 лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима, — заявил прокурор.

Следствие считает, что в 2017–2023 годах Муминджанов руководил департаментом Минобороны, который отвечал за снабжение армии формой и другим вещевым имуществом. В этот период ведомство заключило контракты на поставку обмундирования больше чем на 1,5 млрд рублей. По версии следствия, генерал получил свыше 20 млн рублей за то, чтобы помогать нужным компаниям выигрывать эти контракты.

Ранее Муминджанов заявил о желании как можно скорее вернуться в зону СВО. Как сообщила его адвокат Карина Лубенец, он ждет необходимых для этого изменений в законодательстве. По ее словам, Муминджанов не «паркетный» генерал — участвовал во многих горячих точках, среди них СВО, Сирия.

генералы
приговоры
суды
колонии
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Киеву пришлось оправдываться из-за желания Зеленского воевать еще три года
Жена Джастина Бибера перенесла микроинсульт и операцию в возрасте 26 лет
В Госдуме высказались о готовности Зеленского вести бои еще три года
В ВТБ раскрыли планы на привилегированные акции банка
Появилась официальная информация о таинственном самолете над Россией
Пытавшегося скрыться после поджога на АЗС студента задержали
«Смотрите, какой Трамп плохой». Украинцев гонят из США, многие уезжают в РФ
Управляемость вместо скорости: почему инвесторы платят за предсказуемость
Россияне рассказали, хотят ли получить подарки на 23 Февраля
Терапевт ответил, влияет ли лишний вес ребенка на процесс обучения
Появились данные о водителе «буханки», провалившейся под лед на Байкале
Американский аэропорт переименуют в честь Трампа
Полиция изъяла у россиянина самодельную копию древнего меча
Глава USCC рассказал, как санкции отражаются на американском бизнесе в РФ
Зеленский в ужасе после Женевы: что известно, сколько еще продлится СВО?
Авербух оценил итоги Олимпиады по фигурному катанию
Найдены тела семи человек, провалившихся под лед на машине на озере Байкал
Российские ракетоносцы 14 часов кошмарили западные ВС над Беринговым морем
Раскрыта тайна упавшего на Кубани неопознанного объекта
На Западе сообщили о новом санкционном провале Евросоюза
Дальше
Самое популярное
Олимпиада-2026: новости 19 февраля, прокат Петросян, результат Филиппова
Спорт

Олимпиада-2026: новости 19 февраля, прокат Петросян, результат Филиппова

Олимпиада-2026: новости 17 февраля, прокат Петросян, что с Тутберидзе
Спорт

Олимпиада-2026: новости 17 февраля, прокат Петросян, что с Тутберидзе

Олимпиада-2026: новости 18 февраля, результат Петросян, шанс на золото
Спорт

Олимпиада-2026: новости 18 февраля, результат Петросян, шанс на золото

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.