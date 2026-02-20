Зимняя Олимпиада — 2026
20 февраля 2026 в 14:54

Появились данные о водителе «буханки», провалившейся под лед на Байкале

SHOT: провалившийся под лед Байкала водитель УАЗ пытался прокормить семью

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Водитель провалившегося под лед Байкала автомобиля УАЗ по имени Николай выехал на переправу, чтобы прокормить семью, сообщает Telegram-канал SHOT. По его информации, многодетный отец регулярно проводил экскурсии. Он заехал на лед, несмотря на запрет. В результате 44-летний мужчина и группа китайских туристов погибли.

Как уточнил канал, Николай проживал в деревне Малый Хужир на острове Ольхон. «Буханка» провалилась в районе мыса Хобой. По данным источников, спасатели уже нашли тела семи из восьми погибших с помощью водолазной камеры. В скором времени специалисты поднимут их на берег.

Трагедия на Байкале произошла в эту пятницу, 20 февраля. Компания туристов ехала на экскурсию к мысу Три Брата, по дороге водитель не заметил трещины, автомобиль провалился под лед. По предварительным данным, одному туристу удалось выбраться.

Как отметил спасатель и альпинист Денис Киселев, выжить при провале автомобиля под лед Байкала практически невозможно. По его словам, экстремально низкая температура воды и быстрое наступление гипотермии оставляют жертвам катастрофы не так много времени для спасения.

