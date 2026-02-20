Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
20 февраля 2026 в 14:25

«Практически чудо»: спасатель о шансах выжить, провалившись под лед Байкала

Спасатель Киселев: выжить в провалившемся в Байкал авто практически невозможно

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Выжить при провале автомобиля под лед Байкала практически невозможно, заявил NEWS.ru спасатель и альпинист Денис Киселев. По его словам, экстремально низкая температура воды и быстрое наступление гипотермии оставляют жертвам катастрофы не так много времени для спасения.

Байкал — глубокое озеро с холодной водой, температура +4 градуса. Попадая в нее, человек получает гипотермию, переохлаждение и дальше очень быстро погибает. Когда автомобиль уходит под лед, внешним давлением воды все двери сжимаются. Надо ждать, пока оно выровняется и машина заполнится водой: только тогда можно открыть двери. В данном случае это означает, что авто уже глубоко уйдет под воду. Либо не дожидаясь можно разбить стекла. Но тогда есть риск, что автомобиль перевернется, и люди будут зажаты. Если даже кто-то выбирается из машины после провала под лед, дальше найти полынью бывает очень сложно. Выжить в такой момент — это практически чудо, — пояснил Киселев.

Ранее в Российском союзе туриндустрии сообщили, что в настоящий момент выясняют все обстоятельства трагической гибели китайских туристов на Байкале. Там отметили, что основная версия случившегося связана с выездом автомобиля на закрытую ледовую переправу.

Байкал
автомобили
спасатели
озера
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Наталья Наволоцкая
Н. Наволоцкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стало известно об ожесточенных боях «Севера» с ВСУ под Сумами
Киеву пришлось оправдываться из-за желания Зеленского воевать еще три года
Жена Джастина Бибера перенесла микроинсульт и операцию в возрасте 26 лет
В Госдуме высказались о готовности Зеленского вести бои еще три года
В ВТБ раскрыли планы на привилегированные акции банка
Появилась официальная информация о таинственном самолете над Россией
Пытавшегося скрыться после поджога на АЗС студента задержали
«Смотрите, какой Трамп плохой». Украинцев гонят из США, многие уезжают в РФ
Управляемость вместо скорости: почему инвесторы платят за предсказуемость
Россияне рассказали, хотят ли получить подарки на 23 Февраля
Терапевт ответил, влияет ли лишний вес ребенка на процесс обучения
Появились данные о водителе «буханки», провалившейся под лед на Байкале
Американский аэропорт переименуют в честь Трампа
Полиция изъяла у россиянина самодельную копию древнего меча
Глава USCC рассказал, как санкции отражаются на американском бизнесе в РФ
Зеленский в ужасе после Женевы: что известно, сколько еще продлится СВО?
Авербух оценил итоги Олимпиады по фигурному катанию
Найдены тела семи человек, провалившихся под лед на машине на озере Байкал
Российские ракетоносцы 14 часов кошмарили западные ВС над Беринговым морем
Раскрыта тайна упавшего на Кубани неопознанного объекта
Дальше
Самое популярное
Олимпиада-2026: новости 19 февраля, прокат Петросян, результат Филиппова
Спорт

Олимпиада-2026: новости 19 февраля, прокат Петросян, результат Филиппова

Олимпиада-2026: новости 17 февраля, прокат Петросян, что с Тутберидзе
Спорт

Олимпиада-2026: новости 17 февраля, прокат Петросян, что с Тутберидзе

Олимпиада-2026: новости 18 февраля, результат Петросян, шанс на золото
Спорт

Олимпиада-2026: новости 18 февраля, результат Петросян, шанс на золото

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.