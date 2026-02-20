«Практически чудо»: спасатель о шансах выжить, провалившись под лед Байкала

Выжить при провале автомобиля под лед Байкала практически невозможно, заявил NEWS.ru спасатель и альпинист Денис Киселев. По его словам, экстремально низкая температура воды и быстрое наступление гипотермии оставляют жертвам катастрофы не так много времени для спасения.

Байкал — глубокое озеро с холодной водой, температура +4 градуса. Попадая в нее, человек получает гипотермию, переохлаждение и дальше очень быстро погибает. Когда автомобиль уходит под лед, внешним давлением воды все двери сжимаются. Надо ждать, пока оно выровняется и машина заполнится водой: только тогда можно открыть двери. В данном случае это означает, что авто уже глубоко уйдет под воду. Либо не дожидаясь можно разбить стекла. Но тогда есть риск, что автомобиль перевернется, и люди будут зажаты. Если даже кто-то выбирается из машины после провала под лед, дальше найти полынью бывает очень сложно. Выжить в такой момент — это практически чудо, — пояснил Киселев.

Ранее в Российском союзе туриндустрии сообщили, что в настоящий момент выясняют все обстоятельства трагической гибели китайских туристов на Байкале. Там отметили, что основная версия случившегося связана с выездом автомобиля на закрытую ледовую переправу.