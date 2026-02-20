В РСТ высказались о трагической гибели китайских туристов на Байкале В РСТ сообщили, что выясняют обстоятельства гибели китайских туристов на Байкале

В Российском союзе туриндустрии в настоящий момент выясняют все обстоятельства трагической гибели китайских отдыхающих на Байкале. В беседе с NEWS.ru там отметили, что основная версия случившегося связана с выездом на закрытую ледовую переправу.

Выясняем ситуацию [по поводу гибели туристов на Байкале]. По информации представителей исполнительной власти региона, переправа на пути к острову Ольхон была закрыта с начала февраля. До официального открытия выезд на лед озера Байкал небезопасен и не допускается. Необходимо ориентироваться исключительно на официальные сообщения профильных служб и пользоваться только маршрутами, согласованными с МЧС, руководством национального парка и местными органами власти, — пояснили в РСТ.

Ранее сообщалось, что семь туристов из КНР и водитель УАЗ погибли, провалившись под лед на Байкале. Компания ехала на экскурсию к мысу Три Брата, по дороге водитель не заметил трещины и автомобиль провалился под лед. По предварительным данным, одному туристу удалось выбраться.

До этого сообщалось, что сразу два автомобиля провалились на ледовой переправе через Байкал при попытке проехать на остров Ольхон. Инцидент произошел в китайский Новый год, 17 февраля. Изначально ледовую переправу через Байкал должны были открыть 12 февраля, но позже срок перенесли из-за плохого состояния льда.