20 февраля 2026 в 14:41

На Западе сообщили о новом санкционном провале Евросоюза

Послы ЕС не смогли согласовать 20-й пакет санкций против России

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru
Дипломаты стран Евросоюза не сумели согласовать 20-й пакет антироссийских ограничений на плановой встрече перед 24 февраля, который Еврокомиссия настаивала принять к годовщине начала специальной военной операции, сообщает Reuters со ссылкой на источники. Консенсус по этому вопросу так достигнут и не был.

Послы ЕС не смогли согласовать 20-й пакет санкций, — говорится в материале.

Ранее генеральный директор Ассоциации европейского бизнеса Шиллинг Тадзио Шиллинг заявил, что диалог между европейскими государствами и Россией о восстановлении партнерства неизбежно возобновится. Выступая на Неделе Российского бизнеса, он призвал ЕС не увлекаться санкционными запретами.

Кроме того, на встрече послов Евросоюза Греция и Мальта выступили против инициативы полностью запретить транспортировку российской нефти, включая страхование и фрахт танкеров, сочтя ее неоправданной. Дипломаты этих стран предупредили, что подобный шаг способен нанести урон европейскому судоходству и спровоцировать скачок цен на энергоресурсы.

