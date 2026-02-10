Зимняя Олимпиада — 2026
10 февраля 2026 в 13:41

Две страны саботировали новый пакет санкций ЕС против России

Греция и Мальта выступили против запрета ЕС на перевозку российской нефти

Греция и Мальта считают необоснованным предложение Евросоюза о полном запрете на транспортировку российской нефти, включая страхование и фрахт судов, передает Bloomberg. Свою позицию они выразили на встрече послов ЕС, где обсуждался проект 20-го пакета антироссийских санкций.

Представили этих стран считают, что такие меры могут нанести ущерб европейской судоходной отрасли и спровоцировать рост цен на энергоносители. Кроме того, Афины и Валетта запросили разъяснения по другим пунктам санкционного пакета, включая ограничения для иностранных портов, обслуживающих российскую нефть, и ужесточение контроля за продажей судов.

Ранее появилась информация, что Евросоюз планирует включить в 20-й пакет санкционных мер против России компанию «Башнефть» и восемь нефтеперерабатывающих предприятий, включая завод в Туапсе. Европейскому бизнесу будет запрещено с ними работать.

Тем временем президент Сербии Александр Вучич подтвердил, что принципиально остается на позициях неприятия антироссийских санкций на фоне продолжающегося внешнеполитического давления. Как заявил посол РФ в стране Александр Боцан-Харченко, эта позиция позволяет государствам поступательно развивать двусторонние отношения.

