28 октября 2025 в 21:50

Мальчик не выжил после купания на популярном курорте, а мужчина пропал

На Мальте мальчик погиб после купания в море во время плохой погоды

Фото: Shutterstock/FOTODOM

На Мальте спасатели достали из моря 11-летнего мальчика, несмотря на оперативно оказанную первую помощь, спасти его не удалось, сообщает The Times of Malta. В тот же день на популярном пляже залива Рамла пропал 37-летний турист из Великобритании. Поисковые операции продолжаются уже третьи сутки, однако его местонахождение до сих пор неизвестно.

Инциденты произошли на фоне неблагоприятных погодных условий. Метеорологическое управление Мальты 27 октября предупредило о сильном северо-западном ветре, обрушившемся на побережье, и рекомендовало воздержаться от купания.

Ранее предприниматель из Обнинска утонул во время купания на популярном тайском курорте Пхукет. На отдых он приехал вместе со своей семьей, купив тур на 10 дней. По информации источников, в первый же вечер после заселения в отель у пляжа Карон он отправился плавать один. Спустя полчаса жена заметила, что супруг перестал двигаться.

До этого тело 27-летнего россиянина обнаружили в арендованной комнате на вилле в балийской деревне Переренан. Когда подошел срок выселения, хозяева жилья не смогли связаться с гостем — он не отвечал на звонки и не открывал дверь. При вскрытии комнаты был найден труп.

Мальчик не выжил после купания на популярном курорте, а мужчина пропал
