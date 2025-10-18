Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
18 октября 2025 в 19:11

На известном курорте нашли мертвого российского туриста

SHOT: тело россиянина нашли на вилле в балийской деревне

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Тело 27-летнего россиянина обнаружили в арендованной комнате на вилле в балийской деревне Переренан, передает Telegram-канал SHOT. Когда подошел срок выселения, хозяева жилья не смогли связаться с гостем — он не отвечал на звонки и не открывал дверь.

При вскрытии комнаты был найден труп. Он лежал на полу без одежды, рядом были разбросаны лекарства, витамины и упаковки от еды. На правом виске зафиксирована небольшая рана. Полиция изъяла записи с камер наблюдения и ведет расследование. Откуда был погибший — не сообщается.

Ранее тело 57-летнего гражданина России по имени Сергей обнаружили на вилле, которую он снял в Таиланде. Мужчина арендовал дом на Пхукете сроком на два года. Россиянин лежал без одежды, специалисты установили, что он скончался от остановки сердца.

До этого депутат Госдумы Виктор Водолацкий заявил, что россиянам в целях безопасности надо меньше выезжать за границу. По его словам, сейчас на Западе «период русофобии, которая сегодня как ползучая зараза распространилась по Европе, США и другим странам».

происшествия
Бали
туристы
туризм
