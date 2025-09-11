Празднование Дня города в Москве
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
11 сентября 2025 в 11:39

На вилле нашли тело россиянина без одежды

На Пхукете обнаружили тело 57-летнего россиянина спустя пять дней после смерти

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Тело 57-летнего гражданина РФ по имени Сергей обнаружили на вилле, которую он снял в Таиланде, информирует Telegram-канал SHOT. По данным источника, мужчина арендовал дом на Пхукете сроком на два года. Здесь его и нашли сотрудники местной полиции.

Россиянин лежал без одежды, а специалисты установили, что он скончался пять дней назад от остановки сердца. Местные правоохранители сообщили, что в доме не обнаружено следов взлома, а на теле не найдено признаков борьбы или криминала. Хозяйка виллы заверила, что у мужчины не было родственников и он давно проживал в доме.

Ранее полиция нашла чемодан с останками женщины недалеко от тайского курорта Паттайя. Оказалось, что это не первый подобный случай, с которыми столкнулись правоохранители. Тело отправили в Бангкок на установление личности погибшей.

Жительница Таиланда нашла останки пропавшего в 2022 году мужа в старой выгребной яме. Женщина наткнулась на скелет и одежду супруга во время очистки септика.

Таиланд
Пхукет
россияне
тела
смерти
