В Таиланде нашли труп в чемодане. Что известно, опасно ли там отдыхать

Недалеко от курорта Паттайя в Таиланде полицейские нашли чемодан с останками женщины. Как оказалось, это не первый случай. Что произошло и опасно ли россиянам отдыхать в Таиланде — в материале NEWS.ru.

Какой чемодан нашли в Таиланде

По данным таиландского издания The Thaiger, 3 сентября лейтенант полиции Минтаратит Тонгсай получил сообщение о подозрительном чемодане в водоеме, который неприятно пах.

«Сразу стало ясно — дело нечисто. На место происшествия были вызваны медицинские работники и спасатели. Мы осмотрели чемодан и обнаружили, что он закрыт металлическими цепями и висячими замками. Через некоторое время нам удалось его открыть», — рассказывал полицейский журналистам.

По его словам, внутри чемодана были найдены девять гантелей общим весом 15,75 кг и тело светловолосой женщины в одних лишь брюках примерно 30 лет с татуировками по всему телу и кровоподтеками на шее, груди и переносице. На следующий день убитую отправили в госпиталь Бангкока, надеясь, что вскрытие поможет установить ее личность, сообщает местное издание Khaosod English.

«Власти предполагают, что она мертва уже около пяти дней. Предположительно, женщина была убита, а ее тело спрятано в чемодан, чтобы потом утопить», — отметили местные СМИ.

Кем была женщина, найденная в чемодане в Таиланде

Таиландские издания пишут, что пока непонятно, гражданкой какой страны была жертва. По версии правоохранителей, женщину убили в каком-то другом месте, потом ее тело положили в чемодан и выбросили в пруд, чтобы скрыть следы преступления.

«Рядом с тем местом, где обнаружили чемодан, нет камер видеонаблюдения и вся местность покрыта труднопроходимыми лесами. Последние три дня шли дожди, и теперь выяснить что-либо очень сложно», — поделился с газетой Bangkok Post генерал-майор полиции Пумин Сингхасут.

По его словам, местный рыбак, которого допросили в качестве свидетеля, вспомнил, что пять дней назад примерно в десять вечера видел «странные» огни в этом районе.

«Еще через два дня собаки непрерывно выли всю ночь. Это было необычно. Обычно в этих местах такого не бывает», — рассказал он правоохранителям.

Правда ли, что это второй чемодан с трупом, найденный в Таиланде

Полицейские обратили внимание, что этот случай напоминает другой, обстоятельства которого так и остались невыясненными. В феврале примерно в 14 километрах от Паттайи был обнаружен еще один труп. Тело рыжеволосой женщины тоже находилось в чемодане. Местные СМИ писали, что его выбросили в пруд за полем для гольфа. Рядом с женщиной лежали два железных диска весом около 10 килограммов.

«От чемодана исходил сильный запах разложения», — сообщает издание Thai PSB World.

Опасен ли Таиланд для россиян

Таиланд — одно из самых популярных мест отдыха среди россиян. Ежегодно примерно 2,5 миллиона туристов отдыхают в этой стране, напомнил в беседе с NEWS.ru вице-президент Альянса турагентств России Алексан Мкртчян. По его словам, «зимовщики» — те, кто предпочитает проводить на курорте зиму, — находятся в зоне риска, так как медицинской страховки у них обычно нет.

«За последние 30 лет я не помню ни одного года, чтобы в Таиланде не убивали россиян», — поделился Мкртчян.

По его словам, убийства чаще всего происходят в Таиланде с целью грабежа. Также встречаются случаи изнасилования или смерти от передозировки сильнодействующими веществами, добавил эксперт.

«Хотите быть здоровым, богатым и живым — не оставайтесь на зимовку в Таиланде. Это очень опасно. Если человек приехал в отпуск на 10–12 дней, то ему нужно съездить на экскурсию, в музей и быстрее вернуться домой. А „зимовщик“ начинает знакомиться с российской, армянской, белорусской, украинской, казахской диаспорами. Значит, может произойти все что угодно», — предостерег Мкртчян.

99,9% туристов возвращаются из Таиланда живыми и здоровыми, продолжил эксперт. По его словам, те, кто не покупает путевки в турагентствах, а отправляется в отпуск самостоятельно, находятся в большей опасности.

«Что дикари делают? Вот он взял байк, накурился, напился алкоголя, поехал, упал. Открытый перелом ноги! Лечение — три-четыре тысячи долларов. Если он застрахован — а страхуем мы минимум на 50 тысяч долларов — то, естественно, это спокойно страховая оплатит. А если нет, то должны оплатить эти деньги из своего кармана», — добавил турэксперт.

