25 августа 2025 в 11:18

Случайная проверка выявила в морге 20 разлагающихся тел

В американском морге обнаружили 20 разлагающихся тел

Фото: Shutterstock/FOTODOM

За потайной дверью морга в штате Колорадо обнаружили 20 разлагающихся тел, сообщает американский портал ABC News. По данным журналистов, во время проверки инспекторы случайно нашли скрытую картонной перегородкой дверь, оттуда шел сильный запах разложения. После чего коронер Брайан Коттер, управлявший моргом, пытался уговорить правоохранителей не заходить туда.

Согласно документу, Коттер сообщил инспекторам, что некоторые тела ждали кремации около 15 лет и что он, возможно, выдавал членам семей поддельные кремированные останки, — говорится в материале.

Ранее труп женщины в черном пакете нашли в Нижнем Тагиле на мусоросортировочном заводе. Тело без признаков разложения попало на ленту после того, как его выгрузили из ковша погрузчика. Оказалось, что женщина выпивала в компании, а потом умерла. Ее приятели переложили тело в пакет и выбросили в мусорный контейнер.

До этого тело 76-летней женщины было обнаружено во Всеволожском районе Ленинградской области. Труп находился в плетеной бельевой корзине размером 80 на 60 см. На теле были признаки разложения.

