В Новосибирске ритуальщики по ошибке сорвали похороны женщины

В Новосибирске из-за ошибки в морге семья покойной не смогла вовремя провести прощание, пишет «КП – Новосибирск». Тело женщины по недосмотру сотрудников выдали другой похоронной бригаде.

Путаница обнаружилась в день церемонии, когда катафалк приехал за телом. Выяснилось, что его уже забрали другие ритуальщики. На решение проблемы почти не было времени, так как прощание должно было начаться через полчаса.

Второй бригаде пришлось срочно возвращать тело обратно в морг. Из-за этого подготовка к обряду была сорвана, а родственники и гости почти два часа ждали на улице. По факту произошедшего проводится проверка прокуратурой.

В октябре в Новосибирске уже происходила подобная история. Сын покойной пришел на опознание, посмотрел на бирку с ФИО и поставил подпись. Из-за того что ему стало нехорошо, он не посмотрел на тело. Что хоронят другого человека, обнаружили родственники и коллеги женщины уже на церемонии прощания.

До этого стало известно, что в башкирском городе Туймазы в морге перепутали тела покойников. Одного мужчину похоронили не в своей могиле, теперь ему предстоит эксгумация и перезахоронение. 43-летний башкирец жил один и долго не выходил на связь с родными. Когда те приехали к мужчине, увидели, что он мертв.