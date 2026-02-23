Зимняя Олимпиада — 2026
23 февраля 2026 в 08:52

Российский солдат восстал из мертвых перед работницей морга

Раненный на СВО боец Рочев очнулся в морге после признания погибшим

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Российский военный Александр Рочев с позывным Лис рассказал, как очнулся на столе в морге после тяжелого ранения в зоне СВО. По его словам, которые приводит РИА Новости, в бою он попал под взрыв, и сослуживцы эвакуировали его. По пути в госпиталь он потерял сознание.

Теряю сознание и просыпаюсь — какой-то стол металлический, стоит женщина, вроде бы со шланга поливает меня [водой]. <…> Я так понял, что, видимо, когда отключился, пульс уже не прощупывался, и они меня <…> сгрузили в морг, — рассказал Лис.

Все это время супруга Рочева была уверена, что муж погиб. Когда он позвонил ей через несколько дней, она не поверила и первые десять минут разговора думала, будто общается с кем-то с того света.

Она начала со мной как-то подозрительно разговаривать. Потом она мне уже рассказала, что десять минут со мной разговаривала и думала, что я с того света звоню. Она-то четыре дня меня уже хоронит, — признался солдат.

Ранее в Италии 78-летний житель Тарквинии, которому врачи констатировали смерть, спустя полчаса пришел в себя и поинтересовался, что с его детьми. У пациента произошла остановка сердца. Мужчина «воскрес» в тот момент, когда к дому уже направлялся катафалк, после чего его доставили в больницу.

