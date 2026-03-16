16 марта 2026 в 15:38

В США женщина заразилась ботулизмом после ужина с друзьями

LADBible: американка заразилась ботулизмом из-за блюда с рыбой

Жительница США Тринити Петерсон-Мэйс была госпитализирована с тяжелой формой ботулизма после того, как съела рыбу, которой ее угостил друг, пишет LADBible. Заболевание привело к госпитализации 24-летней женщины в отделение интенсивной терапии.

По ее словам, первые симптомы появились спустя несколько часов после еды. Она начала испытывать серьезные трудности при глотании, а в течение суток состояние резко ухудшилось.

Постепенно, за 24 часа, я перешла от того, что не могла пить воду залпом, к тому, что вообще не могла ее пить, — отметила американка.

Сначала женщина обратилась за медицинской помощью, однако врачи не смогли сразу определить причину ухудшения самочувствия и отпустили ее домой. Позднее медики установили, что пациентка заразилась ботулизмом. Петерсон-Мэйс рассказала, что пришла в себя уже в палате интенсивной терапии, подключенной к медицинскому оборудованию.

Ботулизм также диагностировали у двух друзей женщины, которые ели то же блюдо. Пострадавшей предстоит длительный период восстановления, который, по оценкам врачей, может занять несколько месяцев.

Ранее Telegram-канал SHOT писал, что в Подмосковье произошло массовое отравление после употребления в пищу приготовленной конины, предварительной причиной посчитали ботулизм. Продукт был приобретен в Костромской области и приготовлен 4 января, отметили в источнике. После трапезы в медицинские учреждения доставили восемь человек, включая четырех подростков, состояние одного из пострадавших оценивается как крайне тяжелое. Пациент находится на искусственной вентиляции легких в реанимационном отделении.

