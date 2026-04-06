06 апреля 2026 в 12:40

Врач ответил, можно ли уничтожить ботулизм при домашней консервации

Уничтожить палочку ботулизма в домашних условиях во время консервации практически невозможно, рассказал «Газете.Ru» врач-инфекционист, доктор медицинских наук Владимир Неронов. Он отметил, что для уничтожения возбудителя требуется долгое кипячение.

Палочка ботулизма (Clostridium botulinum) чрезвычайно устойчива к внешним воздействиям и выдерживает кипячение более пяти часов, и лишь при температуре 120 градусов и выше разрушается после 20 минут стерилизации, таким образом, ликвидировать палочку в условиях домашнего консервирования проблематично, такие условия в большинстве случаев возможны только при промышленной консервации, — рассказал Неронов.

Врач подчеркнул, что все разновидности ботулинических токсинов смертельны. По его словам, на наличие ботулизма в консервах указывают такие признаки, как вздутая крышка, помутнение в банке, пузырьки, пена и плесень.

Ранее врач Андрей Кондрахин рассказал, что продукт с поврежденной упаковкой может быть опасен из-за риска заражения ботулизмом. По его словам, сигналом об опасности может стать не только внешний вид банки, но и звук при ее открытии.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Возобновлена подача электроэнергии на шахту, где застряли горняки
В Москве подросток выбросил $40 тыс. под давлением мошенников
Эколог предупредил о крайне опасном виде клещей
Двое мирных жителей были ранены при ракетном ударе ВСУ в ЛНР
Вице-губернатор Кубани построил поместье с церковью и вертолетной площадкой
Раскрыта важная деталь конфискации активов по делу замгубернатора Кубани
ЕС готовится к худшему из-за войны США и Израиля против Ирана
«Хезболла» обстреляла несколько поселений Израиля
Иран нанес мощный ракетный удар по израильскому судну
Востоковед оценила вероятность установления мира на Ближнем Востоке
Пожар в калининградском ТЦ полностью потушен
ВСУ пытались атаковать Белгородскую область с помощью 40 БПЛА
Бузова внезапно расплакалась на сольном концерте в Петербурге
Истребитель F-35 ВВС США подал сигнал бедствия над Ираном
Звезда сериала «Беверли Хиллс, 90210» и семеро детей попали в ДТП
Священник рассказал, что нельзя делать на Страстной неделе
Стало известно, что заставило США и Иран рассмотреть возможность перемирия
Раскрыта суть новых правил медиации, которые могут вступить в силу в апреле
«Гражданские — приоритетная цель»: ВСУ устроили охоту на мирных жителей
Рукоблудил перед девочками: бритоголовый юноша избил мигранта в Москве
Дальше
Самое популярное
Штрафы на даче в 2026 году: 10 нарушений, за которые можно лишиться денег
Семья и жизнь

Штрафы на даче в 2026 году: 10 нарушений, за которые можно лишиться денег

Запекаю лаваш с начинкой — и через 10 минут на столе хрустящие пицца-рулеты с тягучей начинкой
Общество

Запекаю лаваш с начинкой — и через 10 минут на столе хрустящие пицца-рулеты с тягучей начинкой

Бросьте семена в грунт в апреле — и к середине лета клумба усыпана нежно-розовыми бусинами. Цветение продолжается до самых заморозков
Общество

Бросьте семена в грунт в апреле — и к середине лета клумба усыпана нежно-розовыми бусинами. Цветение продолжается до самых заморозков

