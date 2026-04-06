Врач ответил, можно ли уничтожить ботулизм при домашней консервации Врач Неронов: уничтожить ботулизм при домашней консервации почти невозможно

Уничтожить палочку ботулизма в домашних условиях во время консервации практически невозможно, рассказал «Газете.Ru» врач-инфекционист, доктор медицинских наук Владимир Неронов. Он отметил, что для уничтожения возбудителя требуется долгое кипячение.

Палочка ботулизма (Clostridium botulinum) чрезвычайно устойчива к внешним воздействиям и выдерживает кипячение более пяти часов, и лишь при температуре 120 градусов и выше разрушается после 20 минут стерилизации, таким образом, ликвидировать палочку в условиях домашнего консервирования проблематично, такие условия в большинстве случаев возможны только при промышленной консервации, — рассказал Неронов.

Врач подчеркнул, что все разновидности ботулинических токсинов смертельны. По его словам, на наличие ботулизма в консервах указывают такие признаки, как вздутая крышка, помутнение в банке, пузырьки, пена и плесень.

Ранее врач Андрей Кондрахин рассказал, что продукт с поврежденной упаковкой может быть опасен из-за риска заражения ботулизмом. По его словам, сигналом об опасности может стать не только внешний вид банки, но и звук при ее открытии.