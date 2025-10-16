Названы признаки продукта, зараженного бактериями ботулизма

Продукт с поврежденной упаковкой может быть опасен из-за риска заражения ботулизмом, заявил NEWS.ru врач-терапевт кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин. По его словам, сигналом об опасности может стать не только внешний вид банки, но и звук при ее открытии.

Заражен ли продукт ботулизмом, можно понять при скручивании крышки. Когда вы открываете банку, то появляются характерные звуки, как будто выходит воздух, как от газированной воды. Это первый признак того, что там есть газ. Второй момент — очень важно, что запаха вы не почувствуете. Продукт с виду будет нормальный, хотя может быть заражен. Прежде всего лучше не брать продукты с повреждением или деформацией крышки или банки, сколами и ржавчиной, — предупредил Кондрахин.

Также желательно употреблять консервы в короткое время, предупредил врач. По его словам, не стоит закатывать и хранить их в течение 2–5 лет. Как считает специалист, нужно как можно быстрее употреблять консервированные продукты, потому что внутри могут завестись микроорганизмы.

В случае отравления обязательно сохраните банку для экспертизы, потому что это облегчит врачам и токсикологам принятие решения о том, что же повлияло на отравление. Чем быстрее мы проведем экспертизу, тем быстрее сможем сделать правильные выводы и, возможно, спасти человека. Когда человек приезжает в тяжелом состоянии, всегда сложно определить, связано ли это с пищевым отравлением или это действительно серьезный случай, как ботулизм, — резюмировал Кондрахин.

Ранее сообщалось, что в Италии шестимесячный ребенок попал в реанимацию после того, как попробовал мед. У малыша диагностировали младенческий ботулизм, редкую и опасную форму отравления.