Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
16 октября 2025 в 15:36

Названы признаки продукта, зараженного бактериями ботулизма

Врач Кондрахин: продукт с поврежденной упаковкой может быть заражен ботулизмом

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Продукт с поврежденной упаковкой может быть опасен из-за риска заражения ботулизмом, заявил NEWS.ru врач-терапевт кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин. По его словам, сигналом об опасности может стать не только внешний вид банки, но и звук при ее открытии.

Заражен ли продукт ботулизмом, можно понять при скручивании крышки. Когда вы открываете банку, то появляются характерные звуки, как будто выходит воздух, как от газированной воды. Это первый признак того, что там есть газ. Второй момент — очень важно, что запаха вы не почувствуете. Продукт с виду будет нормальный, хотя может быть заражен. Прежде всего лучше не брать продукты с повреждением или деформацией крышки или банки, сколами и ржавчиной, — предупредил Кондрахин.

Также желательно употреблять консервы в короткое время, предупредил врач. По его словам, не стоит закатывать и хранить их в течение 2–5 лет. Как считает специалист, нужно как можно быстрее употреблять консервированные продукты, потому что внутри могут завестись микроорганизмы.

В случае отравления обязательно сохраните банку для экспертизы, потому что это облегчит врачам и токсикологам принятие решения о том, что же повлияло на отравление. Чем быстрее мы проведем экспертизу, тем быстрее сможем сделать правильные выводы и, возможно, спасти человека. Когда человек приезжает в тяжелом состоянии, всегда сложно определить, связано ли это с пищевым отравлением или это действительно серьезный случай, как ботулизм, — резюмировал Кондрахин.

Ранее сообщалось, что в Италии шестимесячный ребенок попал в реанимацию после того, как попробовал мед. У малыша диагностировали младенческий ботулизм, редкую и опасную форму отравления.

ботулизм
врачи
консервы
советы
Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Софья Якимова
С. Якимова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Геронтолог связал хроническую усталость с одним патологическим процессом
В Росатоме раскрыли сроки восстановления ЛЭП на ЗАЭС
«Радиостанция Судного дня» вышла в эфир с тремя сообщениями
Россиянам объяснили, ждать ли новой пандемии из-за штамма «Стратус»
Россиянам раскрыли, как будет работать закон об онлайн-подписках
«Если только захват Варшавы»: в ГД высмеяли мечты ВСУ о наступлении на РФ
В США затянули публикацию российских данных по делу Кеннеди
В Роспотребнадзоре рассказали об идеальном ежедневном рационе
Заболел живот — и родила: школьница случайно стала мамой из-за дедушки
Стало известно, когда в Москве прекратятся дожди
За чувством слабости пациентки скрывалась огромная опухоль
В Финляндии раскрыли, в чем Трамп хочет догнать Путина
«Я обомлела»: Бабкина вспомнила о первой встрече с Зыкиной
Белесый туман и холод до -7? Погода в Москве на следующей неделе: что ждать
Газлайтинг: что это в психологии, как распознать и противостоять
Можно ли измерить давление без тонометра?
Педикюр и подология: находим принципиальные отличия
Самые вкусные десерты СССР: рецепт сгущенки — готовим дома
Плановая стрижка обернулась кошмаром для собаки в Москве
В Йемене погиб начальник Генштаба вооруженных сил
Дальше
Самое популярное
Курица по-капитански без майонеза — вкуснее мяса по-французски: даже с грудкой будет сочно
Общество

Курица по-капитански без майонеза — вкуснее мяса по-французски: даже с грудкой будет сочно

Провал переговоров и массовая сдача в плен: новости СВО на утро 15 октября
Регионы

Провал переговоров и массовая сдача в плен: новости СВО на утро 15 октября

Беру кочан капусты и делаю обалденную закуску: сметают со стола в любой праздник
Общество

Беру кочан капусты и делаю обалденную закуску: сметают со стола в любой праздник

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.