Десятки младенцев пострадали от детской смеси в США FDA: в США 51 младенец заразился ботулизмом после употребления детской смеси

Количество случаев ботулизма среди младенцев в США, связанных с употреблением определенной детской смеси, продолжает увеличиваться, сообщило Управление по контролю за пищевыми продуктами и лекарствами (FDA). По последним данным регулятора, число заболевших или находящихся под подозрением детей достигло 51.

Все они употребляли смесь для кормления ByHeart Whole Nutrition. Вспышка затронула уже 19 штатов страны. При этом, несмотря на отзыв всей продукции с рынка, опасный товар все еще можно встретить в продаже в некоторых торговых точках.

FDA предупреждает не только американских потребителей, но и покупателей за рубежом, поскольку партии смеси могли быть экспортированы. Ведомство настойчиво рекомендует проверить наличие продукта дома и немедленно его утилизировать. Производителю уже грозят судебные иски. Ситуация остается под пристальным контролем регуляторных органов.

