Ссора с Губерниевым, икона в храме, нищенская пенсия: скандалы с Тихоновым

2 января 2026 года четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов отмечает 79-летие. Что известно о достижениях спортсмена, в какие скандалы попадал, каков размер его пенсии, почему конфликтовал с комментатором Дмитрием Губерниевым — в материале NEWS.ru.

Что известно о биатлонисте Тихонове

Тихонов родился в 1947 году в селе Уйском Челябинской области. В семье было четверо детей. В эксклюзивном интервью NEWS.ru Тихонов назвал свое детство тяжелым.

«До четырех лет я не ходил, не радовал родителей. Я был первенцем у отца Ивана и матери Нины Евлампиевны. Меня выходила бабушка Устинья. Потом произошла трагедия — когда у меня отнимал мяч двоюродный братишка, я упал в кипящую воду. Год и семь месяцев бабушка практически сидела со мной рядом в деревенской больнице. Кроме пенициллина, ничего не было. Вот такие иглы! Хлебнул всего в детстве, но выдержал», — вспоминал он.

Тихонов пошел по стопам родителей и начал заниматься лыжами. В 1966 году он повредил ногу и не поехал на сборы. Чтобы восстановиться, спортсмен отправился в Эстонию, где тренировались биатлонисты. Там к Тихонову подошел старший тренер советской сборной Александр Привалов и предложил пострелять по мишеням.

Член сборной команды СССР по биатлону Александр Тихонов, 1967 год Фото: А. Жигайлов/РИА Новости

Впоследствии Тихонов перешел в биатлон. На счету спортсмена четыре победы на Олимпиадах. Тихонов является 11-кратным чемпионом мира и 15-кратным победителем первенств СССР.

В 1968 году он окончил Новосибирский техникум физической культуры. Тихонов имеет звание подполковника. В 1999 году бывший спортсмен баллотировался на пост губернатора Московской области, но не смог пройти во второй раунд. Он занял третье место, уступив Геннадию Селезневу и Борису Громову. С 1996 по 2008 год Тихонов был президентом Союза биатлонистов России (СБР). Затем на протяжении двух лет он занимал пост вице-президента организации.

Как экс-биатлонист Тихонов угодил в скандал из-за иконы в храме

В 2017 году Тихонова обвинили в дебоше в храме святого апостола Иоанна Богослова в Уйском районе Челябинской области. Скандал произошел из-за иконы святого благоверного князя Александра Невского. Тихонов подарил святыню церкви в 2012 году, но затем решил забрать ее на глазах у прихожан.

В посте, опубликованном на странице храма в соцсетях, говорилось о том, что экс-биатлонист якобы пришел в нетрезвом виде, оскорбил настоятеля Павла, а также набросился на несовершеннолетнюю девочку, которая его сфотографировала.

Тихонов предположил, что настоятель Павел приватизировал церковь, поэтому икона не должна находиться в храме.

Икона святого благоверного князя Александра Невского Фото: Александр Кряжев/РИА Новости

«Нельзя оставлять ее на попечение человека, отказавшегося отпевать заслуженного жителя, которого друзья-казаки принесли на плечах. У него даже нет времени, чтобы детей покрестить. Ни одного доброго слова о человеке не сказано. Он там организовал натуральную секту. Давно не видел таких озлобленных женских лиц, как у его жены и дочери», — высказал мнение олимпийский чемпион в интервью «СЭ».

Тихонов также заявил, что не был пьян. По его словам, он общался с главой села и сообщил ему о намерении забрать икону.

«Либо икона стоит на видном месте, либо я ее забираю. Такие иконы часто продают. Вот он и не показывал ее нигде, чтобы она подзабылась. Тихонов стареет, а икону можно пристроить. Но это мои домыслы. Наверняка икона скрывалась с каким-то умыслом, дороже нее там нет. Это моя собственность, я ее покупал за серьезные деньги. Если бы не я, она ушла бы за границу куда-нибудь», — объяснил Тихонов.

Что известно о конфликте экс-биатлониста Тихонова и комментатора Губерниева

Тихонов конфликтовал в течение нескольких лет с Дмитрием Губерниевым. Ссора началась в конце 2019 года после спринтерской гонки на этапе Кубка мира в Анси. Бывшему президенту СБР не понравилась работа комментатора и его коллег.

«Я бы клоунов во главе с Губерниевым выгнал оттуда. Во всех странах есть телевидение, но никто с микрофоном не лезет постоянно. Видно же, что ребята расстроенные, зачем к ним лезть после финиша. Он все афиширует свою программу, а нам результат важен. Ты поговори немного о проблемах, обратись к кому-нибудь. А он все орет», — возмутился Тихонов.

Губерниев ответил в Telegram-канале на критику олимпийского чемпиона.

«Ах, Александр Тихонов, ну каких клоунов вы можете выгнать? Цирк, которым вы руководили, давно уехал! Клоуны остались, а где вы? Мой милый, добрый, сумасбродный старик, люблю вас!» — написал комментатор.

Дмитрий Губерниев Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В 2022 году Тихонов и Губерниев поругались из-за тренера по фигурному катанию Этери Тутберидзе. Олимпийский чемпион был возмущен отъездом наставницы в США, невзирая на «закон Родченкова» (закон об уголовной ответственности за организацию тайного применения допинга на международном уровне. — NEWS.ru).

«Этери не учла, что американцы приняли „закон Родченкова“. Все спортсмены, уличенные в допинге на соревнованиях, где участвовали американские спортсмены, считаются угрозой населению Америки и ее интересам. Этери на это (американские нормы. — NEWS.ru) глубоко наплевать или имеет место незнание вопроса, а потому ведет себя она по-хамски. Я слышал от одного из руководителей, как Тутберидзе грозилась его уничтожить», — заявил экс-биатлонист.

В разговоре со Sport24 Губерниев встал на защиту Тутберидзе и назвал олимпийского чемпиона маразматиком.

«Тихонов что, юрист или агент спецслужб США, чтобы как-то защищать их интересы и рассуждать о „законе Родченкова“? Мало того, что он маразматик, ненавидящий российское фигурное катание, он еще и агент ЦРУ, видимо», — сказал Губерниев.

В январе 2024 года Тихонов заявил, что российские тренеры по биатлону ждут ухода телеведущего из эфира. Он выразил мнение, что рейтинги трансляций соревнований, которые комментирует Губерниев, значительно ниже других спортивных программ.

Телеведущий Дмитрий Губерниев (в центре) и участники соревнований по лыжным гонкам и биатлону на лыжно-биатлонной трассе в спортивном комплексе «Лужники» Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

«Вы в курсе, как падает биатлон с Дмитрием Губерниевым? Я был в Красноярске в Академии биатлона, открыл соревнования. И все тренеры подошли с вопросом: „Ну когда его уже уберут?“ Кто такой Губерниев по сравнению со мной?» — сказал Тихонов.

Губерниев в ответ заявил, что не работает психиатром, поэтому не может дать оценку словам олимпийского чемпиона.

«В палате № 6 Наполеон и Александр Македонский оценят. Вот они сядут на троих, поговорят, а потом придет главврач Маргулис и им телевизор запретит», — заявил Губерниев NEWS.ru.

В октябре 2024 года Тихонов сообщил о примирении с Губерниевым. По его словам, это было общее решение.

«Хватит уже смешить народ. Мы — достойные люди. Дмитрий сам уже об этом рассказал. У меня как такового конфликта и не было», — заявил Тихонов.

Какую пенсию получает экс-биатлонист Тихонов

В январе 2025 года Тихонов назвал себя нищим человеком с пенсией в размере 140 тысяч рублей. По словам экс-биатлониста, в прошлом он был богат.

«Я нищий! На три пенсии живу: олимпийская — 52 тысячи рублей, офицерская, как у подполковника в отставке, — 62 тысячи, а также 26 тысяч от родного региона», — заявил Тихонов.

