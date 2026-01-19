Тихонов предложил повысить пенсии олимпийским чемпионам до 500 тыс. рублей

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов предложил увеличить пенсии олимпийским чемпионам до 500 тыс. рублей, сообщает РИА Новости. По данным источника, выплаты спортсменам в среднем составляют около 60 тыс. рублей.

У меня такая же пенсия, как у всех олимпийских чемпионов — 60 тыс. рублей. Каждый спортсмен мечтает стать олимпийским чемпионом. Любой был бы счастлив завоевать это звание. Нас, олимпийских чемпионов, на земном шаре очень мало. Думаю, можно было бы дать пенсию 500 тыс. рублей, — поделился Тихонов.

Ранее двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев рассказал, что его олимпийская пенсия составляет 60 тыс. рублей, но из-за отсутствия индексации эта сумма уже не кажется значительной. Он также предложил дифференцированный подход к пенсионным начислениям, подчеркнув, что многократные чемпионы получают такую же стипендию, как и те, кто победил только один раз.

До этого балерина Анастасия Волочкова призналась, что не имеет права на государственную пенсию, так как ей не хватает шести месяцев стажа для требуемых 15 лет, несмотря на общий 30-летний опыт работы. По ее словам, она живет творчеством и благотворительностью.