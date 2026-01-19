Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
19 января 2026 в 13:05

«Приличная»: олимпийский чемпион оценил размер своей пенсии

Чемпион ОИ Васильев заявил, что получает олимпийскую пенсию в 60 тыс. рублей

Дмитрий Васильев Дмитрий Васильев Фото: Photoagency Interpress/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев заявил, что его олимпийская пенсия составляет 60 тыс. рублей. Он добавил, что пять — семь лет назад эта пенсия считалась приличной, но индексаций давно не было и сейчас «этого уже маловато».

У меня есть олимпийская пенсия, правда, это называется президентская стипендия. Она составляет 60 тыс. рублей, но, к сожалению, давно не было индексации. Поэтому на сегодняшний день она считается не такой уж большой, но еще лет пять — семь назад это была очень приличная стипендия. Сегодня этого уже маловато, — заявил Васильев.

Он сказал, что, по его мнению, в начислении пенсий должен применяться дифференцированный подход. По словам Васильева, в России есть четырехкратные и даже шестикратные олимпийские чемпионы, которые получают точно такую же стипендию, как и те, кто победил на Олимпиаде всего один раз.

Ранее зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплан Панеш заявил, что средний размер социальной пенсии в России после плановой индексации в апреле 2026 года достигнет примерно 16,5 тыс. рублей. Данный показатель учитывает все виды социальных пенсий, включая выплаты по инвалидности и потере кормильца.

спорт
Россия
пенсии
Олимпиада
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Губерниев высказался о назначении скандального тренера в «Шанхай»
Кутья на Крещение: традиционный рецепт с изюминкой
«Заберет»: в США раскрыли, помогут ли протесты европейцев остановить Трампа
Россиянам дали советы, как начинать рабочую неделю
Продажи новых автобусов в России упали на треть в 2025 году
Запеченный карп на Крещение: праздничный рецепт с секретной начинкой
Россиянки высказались об отношениях с живущими с родителями мужчинами
«Путь разрушения»: депутат о вандалах, разбивших мемориал Политковской
Путин обсудил с членами Совбеза роль РФ в строительстве многополярного мира
Панда Катюша в зоопарке Москвы: последние новости 19 января, фото, видео
Наступление ВС РФ на Харьков 19 января: замерзшие трупы, голод у Купянска
Диетолог раскрыла, как часто можно есть колбасу без рисков для здоровья
Наступление ВС РФ в Донбассе 19 января: подход к Краматорску и Славянску
Трамп неожиданно высказался о «российской угрозе» для Гренландии
«Большая победа»: адвокат Долиной о завершении исполнительного производства
Психолог объяснила, как контролировать эмоции
Принц Гарри потрогал Меган Маркл за одно место на публике
Фигурист Энберт раскрыл, почему Валиева сменила тренера
Американист ответил, почему Трамп ни за что не откажется от Гренландии
Погода в Москве во вторник, 20 января: ждать ли снегопада и сильного холода
Дальше
Самое популярное
Свиная рулька в духовке: нежное мясо с румяной корочкой на ужин
Семья и жизнь

Свиная рулька в духовке: нежное мясо с румяной корочкой на ужин

Рецепт салата из курицы с ананасами и сыром: и в будни, и на праздник
Семья и жизнь

Рецепт салата из курицы с ананасами и сыром: и в будни, и на праздник

Печенье «Поцелуйчики» из готового слоеного теста: быстро и вкусно
Семья и жизнь

Печенье «Поцелуйчики» из готового слоеного теста: быстро и вкусно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.