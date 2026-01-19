«Приличная»: олимпийский чемпион оценил размер своей пенсии

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев заявил, что его олимпийская пенсия составляет 60 тыс. рублей. Он добавил, что пять — семь лет назад эта пенсия считалась приличной, но индексаций давно не было и сейчас «этого уже маловато».

У меня есть олимпийская пенсия, правда, это называется президентская стипендия. Она составляет 60 тыс. рублей, но, к сожалению, давно не было индексации. Поэтому на сегодняшний день она считается не такой уж большой, но еще лет пять — семь назад это была очень приличная стипендия. Сегодня этого уже маловато, — заявил Васильев.

Он сказал, что, по его мнению, в начислении пенсий должен применяться дифференцированный подход. По словам Васильева, в России есть четырехкратные и даже шестикратные олимпийские чемпионы, которые получают точно такую же стипендию, как и те, кто победил на Олимпиаде всего один раз.

Ранее зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплан Панеш заявил, что средний размер социальной пенсии в России после плановой индексации в апреле 2026 года достигнет примерно 16,5 тыс. рублей. Данный показатель учитывает все виды социальных пенсий, включая выплаты по инвалидности и потере кормильца.