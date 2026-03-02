«Так не пойдет»: украинцы спровоцировали скандал на Паралимпиаде МПК запретил Украине носить на Паралимпиаде форму с картой страны

Международный паралимпийский комитет (МПК) запретил сборной Украины использовать на Паралимпиаде-2026 парадную форму, на которой изображена карта страны, заявил в Facebook (деятельность в РФ запрещена) президент Национального паралимпийского комитета Украины Валерий Сушкевич. По его словам, экипировку в МПК сочли политически окрашенной.

Они сказали: «Нет, нет, нет — так не пойдет!» Никто не допустит, чтобы мы вышли в такой форме, — сказал Сушкевич.

В результате запрета украинской делегации пришлось в срочном порядке шить новую форму и отправлять ее автобусом в Италию, где уже находятся спортсмены.

Ранее олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Светлана Журова предупредила, что в случае бойкота украинскими спортивными функционерами церемонии открытия Паралимпийских игр последуют санкции. Парламентарий призвала дождаться официальной позиции Паралимпийского комитета.

Кроме того, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что спорт не должен становиться заложником политических игр, комментируя угрозы украинских чиновников бойкотировать Паралимпиаду из-за участия российских и белорусских спортсменов под флагами своих стран. Представитель Кремля подтвердил, что позиция Москвы по этому вопросу остается неизменной.