В Кремле ответили Украине на угрозы бойкота Паралимпиады Песков заявил о недопустимости политизации спорта

Спорт не должен приноситься в жертву политическим амбициям, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявления украинских официальных лиц о возможном бойкоте Паралимпийских игр из-за допуска российских и белорусских атлетов под национальными флагами. Представитель Кремля напомнил о неизменности позиции Москвы по данному вопросу, передает РИА Новости.

Наша позиция хорошо известна. Мы считаем, что в целом спорт никогда не должен становиться жертвой политики. Спорт должен быть свободен от политики, — отметил он.

Ранее олимпийская чемпионка депутат Госдумы Светлана Журова предупредила, что Украину ожидают санкции в случае, если ее спортивные функционеры объявят бойкот церемонии открытия Паралимпийских игр. Парламентарий призвала дождаться официальной реакции Паралимпийского комитета.

До этого президент Паралимпийского комитета России Павел Рожков сообщил, что шесть отечественных атлетов получили двусторонние приглашения для выступления на Паралимпиаде 2026 года в Италии, которая пройдет с 6 по 15 марта. По словам главы ПКР, всего организаторам был направлен список из 16 кандидатов.