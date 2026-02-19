Зимняя Олимпиада — 2026
Украину предупредили о последствиях бойкота открытия Паралимпиады

Депутат Журова: Украину могут наказать за бойкот открытия Паралимпиады

Светлана Журова Светлана Журова Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Украину ждет наказание, если спортивные чиновники страны будут бойкотировать открытие Паралимпиады, предупредила олимпийская чемпионка по конькобежному спорту депутат Госдумы Светлана Журова. По ее словам, которые приводят «Вести.Ру», необходимо дождаться реакции Паралимпийского комитета.

Я не знаю, как отнесется к этому Паралимпийский комитет, потому что, если не ошибаюсь, в Олимпийском комитете за такое могли бы и немножко наказать страну определенными санкциями, — заявила Журова.

Она обратила внимание, что украинские спортивные чиновники намерены бойкотировать только церемонию. По мнению Журовой, это «достаточно странное» решение. При этом российские атлеты вернутся с флагом и гимном в любом случае.

Вопрос возвращения — практически вопрос времени, и не такого долгого времени, — подчеркнула депутат.

Ранее Журова прокомментировала информацию, что делегация из России не получила от организаторов Олимпиады мобильные телефоны как памятные подарки при заселении в Олимпийскую деревню. Она назвала это решение наглядной демонстрацией отношения к спортсменам.

