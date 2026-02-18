Журова возмутилась решению не дарить россиянам смартфоны на Олимпиаде

Отказ от вручения подарочных смартфонов российским участникам Олимпиады можно расценить как наглядную демонстрацию отношения к спортсменам из РФ, заявила в разговоре с ТАСС депутат Государственной думы Светлана Журова. Именно так она прокомментировала данные, что делегация из России не получила от организаторов ОИ мобильные телефоны как памятные подарки при заселении в Олимпийскую деревню.

Это же вопрос политики компании, которая выдает смартфоны участникам Игр. Это показывает отношение к российским спортсменам. И это уже не первый раз на моей памяти. Может они еще кому-то не дали, мы ведь только про нас знаем. Вообще удивительно, что они смартфон дарят, — сказала депутат.

Ранее Павел Астахов заявил, что зимняя Олимпиада утратила свою привлекательность и вызывает лишь уныние. Причиной он называет отсутствие российских атлетов на соревнованиях. В качестве примера адвокат привел фигурное катание, где участники допускают необычно много ошибок и падений.

До этого российский саночник Павел Репилов заявил, что на первых стартах нейтральные спортсмены из России сталкивались с настороженностью со стороны иностранных коллег. Однако к завершению сезона атмосфера изменилась в лучшую сторону, став более дружелюбной. Сам спортсмен связывает первоначальную напряженность с долгим отсутствием россиян на мировой арене.