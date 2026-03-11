Что подарить на новоселье: выбираем универсальный полезный презент

На каждый день

Что подарить новоселам, чтобы это было нужно в каждом доме

Переезд в новую квартиру или дом — всегда важное событие, которое принято отмечать в кругу близких. Поэтому у гостей часто возникает вопрос: что подарить на новоселье, чтобы подарок оказался полезным и действительно пригодился хозяевам. Лучший вариант — выбрать универсальную вещь для быта, которая будет использоваться ежедневно и поможет быстрее обжиться в новом доме.

Традиция дарить подарки на новоселье

Обычай приходить к новоселам не с пустыми руками существует во многих культурах. Считается, что первый подарок приносит в дом достаток, уют и благополучие. Раньше гостям было принято дарить хлеб, соль, посуду или кухонную утварь — предметы, символизирующие сытость и домашнее тепло.

Сегодня традиция сохранилась, хотя подарки стали более современными. Главная идея осталась прежней: помочь хозяевам быстрее обустроить жилье и сделать его удобным для жизни. Именно поэтому, выбирая, что подарить на новоселье, лучше отдавать предпочтение практичным вещам.

Какие подарки считаются неудачными

Некоторые вещи на новоселье дарить не принято или просто нецелесообразно.

Чаще всего советуют избегать:

слишком личных вещей (одежда, косметика);

дорогой техники без согласования с хозяевами;

крупной мебели — она может не подойти по стилю или размерам;

предметов с суевериями (пустые кошельки, часы);

бесполезных сувениров, которые будут пылиться на полке.

Лучше выбирать то, что точно пригодится в любой квартире.

10 универсальных подарков на новоселье

Вот список вещей, которые практически всегда оказываются кстати в новом доме:

Набор кухонных полотенец — расходный и всегда нужный текстиль.

Качественная сковорода или кастрюля — основа любой кухни.

Электрический чайник — один из самых востребованных бытовых приборов.

Органайзер для хранения — помогает быстро навести порядок.

Плед или уютный домашний текстиль — добавляет тепла и уюта.

Набор контейнеров для продуктов — удобен для кухни и холодильника.

Настольная лампа — пригодится в рабочей зоне или спальне.

Корзина для хранения мелочей — полезна в любой комнате.

Набор разделочных досок — практичный кухонный аксессуар.

Комнатное растение — оживляет интерьер и создает атмосферу дома.

Такие подарки универсальны и подходят почти для любого интерьера.

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Новоселье — это момент, когда люди начинают новую главу жизни в своем доме, поэтому подарок должен быть прежде всего полезным. Практичные вещи для кухни, текстиль или предметы для организации пространства всегда оказываются кстати. Если вы все еще раздумываете, что подарить на новоселье, выбирайте функциональные предметы для дома. Такой подарок поможет новоселам быстрее обустроиться и будет служить им каждый день.

