08 марта 2026 в 15:35

Такие ковры больше не в моде: 5 современных вариантов для уюта и функциональности

Фото: D-NEWS.ru
Интерьерные тренды меняются быстро, и то, что ещё недавно считалось стильным, сегодня может выглядеть устаревшим. Это особенно заметно в выборе ковров. Тяжёлые классические модели постепенно уступают место более лёгким, практичным и современным решениям. Дизайнеры интерьеров всё чаще советуют заменять старые ковры на варианты, которые не только украшают комнату, но и делают пространство более удобным. Вот пять типов ковров, которые сейчас считаются самыми актуальными.

Минималистичные однотонные ковры. Сегодня в моде спокойные оттенки и простые формы. Ковры без сложных орнаментов — бежевые, серые, молочные или песочные — легко вписываются в любой интерьер и делают пространство более современным.

Ковры с природной фактурой. Популярность набирают модели из джута, хлопка и шерсти с естественной текстурой. Они хорошо подходят для скандинавских и эко-интерьеров, создают ощущение тепла и натуральности.

Ковры с мягким ворсом. Мягкие и пушистые ковры снова возвращаются в тренды, особенно для спальни и гостиной. Они делают комнату уютнее и создают ощущение комфорта.

Геометрические и абстрактные узоры. Современные ковры часто имеют лаконичные геометрические рисунки или абстрактные линии. Такие модели становятся ярким акцентом в интерьере и хорошо смотрятся в современных квартирах.

Многофункциональные ковры. Новые модели часто делают более практичными: их легко чистить, они устойчивы к загрязнениям и подходят даже для кухни или прихожей. Многие производители создают ковры, которые можно стирать в машинке.

Дизайнеры отмечают, что современный ковер должен не только украшать комнату, но и быть удобным в уходе и долговечным. Поэтому при выборе всё чаще обращают внимание на простоту, натуральные материалы и функциональность.

