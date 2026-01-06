Атака США на Венесуэлу
Таратута: почему это блюдо было на праздничном столе у ваших прабабушек?

Блюда для сочельника: готовим таратуту — малоизвестное блюдо для праздничного стола Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Когда за окном опускается зимний вечер и в домах зажигаются огни, наступает время тихой и светлой трапезы. Традиционные блюда в сочельник — постные, их готовят без мяса, молока и яиц. Основу кушаний составляют крупы, грибы, овощи, фрукты, орехи и мед, в соответствии с древними обычаями, которые связывают нас с прошлым.

Сегодня мы предлагаем вспомнить одно малоизвестное, но удивительно вкусное блюдо для праздничного стола — таратуту. Это настоящая находка для тех, кто ищет аутентичные рецепты. В ее основе лежит простая и мудрая логика наших предков: использовать то, что хранится в погребе.

Для приготовления вам понадобятся: свекла (1-2 штуки среднего размера), морковь (1 крупный плод), квашеная капуста (200–250 граммов), репчатый лук (1 головка, предпочтительно красный или фиолетовый), немного клюквы (2–3 столовые ложки — свежей или замороженной) для кислинки и душистое подсолнечное масло (3–4 столовые ложки для заправки).

Овощи натирают на крупной терке, смешивают с капустой и заправляют маслом, получая сочный, хрустящий и очень витаминный салат. Он идеально вписывается в каноничные блюда для сочельника, будучи полностью постным.

Этот яркий салат не только насыщает, но и символизирует достаток и связь с землей. Откройте для своей семьи забытый вкус истории, приготовив таратуту. Пусть она станет вашей новой, но очень старой традицией, украшающей меню главных блюд для сочельника.

