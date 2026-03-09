Зимняя Олимпиада — 2026
В ресторане стоит 1000 руб., дома повторяем за 300: куриная грудка как шедевр — вкусная, в сливочной заливке

Фото: D-NEWS.ru
Иногда из самой обычной куриной грудки можно приготовить блюдо, которое выглядит и вкусом напоминает ресторанное. Нежное мясо, ароматный сливочный соус с грибами и тянущийся сыр сверху — от такой курицы сложно оторваться.

Ингредиенты: куриная грудка — 500 г (тонко нарезанная), оливковое масло — 3 ст. л., красный перец — 1 ч. л., сушеный чеснок — 1 ч. л., копченая паприка — 1 ч. л., соль — по вкусу, сливочное масло — 1 ст. л., лук — 1 шт., чеснок — 1 зубчик, шампиньоны — 10 шт., вяленые помидоры — 40 г, шпинат — 50 г, мука или крахмал — 1 ст. л., пармезан — 2 ст. л., кипяток — 200 мл, сливки — 100 мл, тертая моцарелла или чеддер — по вкусу.

Куриное филе нарежьте тонкими пластинами, смешайте с оливковым маслом, паприкой, чесноком, красным перцем и солью. Быстро обжарьте на горячей сковороде с двух сторон до легкой корочки и переложите в форму для запекания.

На той же сковороде растопите сливочное масло, добавьте оливковое и обжарьте лук до золотистости. Положите чеснок и нарезанные шампиньоны, готовьте около 7 минут. Добавьте сливки, кипяток и вяленые помидоры. Муку или крахмал разведите в воде и влейте в соус, чтобы он загустел.

Добавьте шпинат и тертый пармезан, перемешайте и прогрейте пару минут. Залейте соусом курицу, посыпьте сыром и запекайте 10 минут при 190 °C. Получается сочная курица с насыщенным сливочным вкусом и аппетитной сырной корочкой.

Ранее мы делились рецептом домашних пончиков. Простое дрожжевое тесто — и они вздуваются при жарке как пухляши.

