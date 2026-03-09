Пончики теперь пеку дома: простое дрожжевое тесто — и они вздуваются при жарке как пухляши

Домашние пончики — это тот самый десерт, который мгновенно создает уют на кухне. Стоит только начать жарить, и аромат разносится по всему дому. По этому рецепту пончики получаются мягкие, воздушные и очень нежные.

Главное правило — не переборщить с мукой, тогда тесто будет легким, а пончики во время жарки красиво поднимутся и станут пышными.

Ингредиенты: мука — 500 г, теплое молоко — 300 мл, сахар — 50 г, сливочное масло — 50 г, сухие дрожжи — 8 г, желтки — 2 шт., ванильный сахар — 1 пакетик, соль — щепотка, сахарная пудра — для посыпки.

В глубокой миске смешайте муку, сухие дрожжи, сахар, ванильный сахар и соль. Затем добавьте растопленное сливочное масло, теплое молоко и желтки. Замесите мягкое тесто. Оно должно быть слегка липким, но не слишком плотным.

Накройте миску полотенцем и оставьте тесто подходить примерно на 40–60 минут. Когда оно увеличится в объеме, аккуратно обомните его и разделите на небольшие кусочки. Сформируйте шарики и оставьте их еще на 10–15 минут.

Затем в каждом шарике сделайте отверстие и сформируйте пончики. Обжаривайте их в разогретом масле на среднем огне до красивой золотистой корочки.

