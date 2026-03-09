Зимняя Олимпиада — 2026
Творожные бейглы без дрожжей: готовлю вечером, а утром свежая выпечка к кофе нежнее и полезнее булочек

Беру творог, рисовую муку и яйца — и готовлю нежные, полезные булочки прямо в духовке. Это гениально простое и невероятно вкусное блюдо, идеальное для завтрака или перекуса. Его необычность в том, что из минимального набора продуктов получаются румяные бейглы с хрустящей кунжутной корочкой, мягкие внутри и совсем не похожие на магазинные. Получается обалденная вкуснятина: золотистые, ароматные кольца с нежной, чуть влажной серединкой, которые можно приготовить с вечера, а утром подать с любимой начинкой — творожным сыром и лососем, авокадо или просто с овощами.

Для приготовления вам понадобится: 180 г творога 9%, 1 яйцо, 1 желток, 100 г рисовой муки, 5 г разрыхлителя, 1 ст. л. кунжута, соль по вкусу, по желанию чесночный порошок или сушеный укроп. Творог разомните вилкой или пробейте блендером до однородности, добавьте яйцо и соль, перемешайте. В отдельной миске смешайте рисовую муку с разрыхлителем и постепенно вмешайте в творожную массу. Замесите мягкое тесто. Разделите его на 4–6 частей, скатайте в колбаски и соедините концы, формируя кольца. Выложите на противень с пергаментом, смажьте желтком и посыпьте кунжутом. Выпекайте в разогретой до 180 °C духовке 20–25 минут до золотистого цвета. Готовые бейглы немного остудите, разрежьте и добавьте любимую начинку.

Ранее сообщалось, как приготовить нежные лимонные блинчики к Масленице.

