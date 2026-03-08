Никаких больше сырников на завтрак. Эти колечки нежнее и ароматнее: простая выпечка к чаю

Обычные сырники отдыхают: готовлю нежные творожные колечки с маком и цедрой лимона — вкуснее в сто раз. Беру творог, муку и мак — и создаю изящные колечки прямо на сковороде. Это гениально простое и невероятно вкусное лакомство, идеальное для завтрака или уютного чаепития. Его необычность в том, что привычное творожное тесто превращается в красивые колечки с хрустящей сахарной корочкой, а лимонная цедра и мак придают им изысканный, свежий вкус. Получается обалденная вкуснятина: румяные, золотистые колечки с нежной, тающей серединкой, в которой чувствуются ароматные вкрапления мака и легкая цитрусовая нотка. Они такие воздушные и аппетитные, что исчезают со стола быстрее, чем вы успеваете заварить чай. Никаких скучных сырников — теперь это наш фаворит.

Для приготовления вам понадобится: 200 г творога, 100 г сливочного масла, 1 яйцо, 200 г муки, 100 г сахара, 1 ч. ложка разрыхлителя, ванилин, щепотка соли, 1 ст. ложка мака, цедра половины лимона. Творог разомните с мягким маслом и яйцом, добавьте сахар, соль, ванилин, мак и лимонную цедру. Всыпьте муку с разрыхлителем, замесите мягкое тесто. Раскатайте его в пласт, вырежьте кружочки, в центре каждого сделайте отверстие, формируя колечки. Обжарьте на сковороде с маслом с обеих сторон до золотистого цвета. Подавайте, посыпав сахарной пудрой.

