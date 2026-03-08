Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
08 марта 2026 в 11:00

Никаких больше сырников на завтрак. Эти колечки нежнее и ароматнее: простая выпечка к чаю

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Обычные сырники отдыхают: готовлю нежные творожные колечки с маком и цедрой лимона — вкуснее в сто раз. Беру творог, муку и мак — и создаю изящные колечки прямо на сковороде. Это гениально простое и невероятно вкусное лакомство, идеальное для завтрака или уютного чаепития. Его необычность в том, что привычное творожное тесто превращается в красивые колечки с хрустящей сахарной корочкой, а лимонная цедра и мак придают им изысканный, свежий вкус. Получается обалденная вкуснятина: румяные, золотистые колечки с нежной, тающей серединкой, в которой чувствуются ароматные вкрапления мака и легкая цитрусовая нотка. Они такие воздушные и аппетитные, что исчезают со стола быстрее, чем вы успеваете заварить чай. Никаких скучных сырников — теперь это наш фаворит.

Для приготовления вам понадобится: 200 г творога, 100 г сливочного масла, 1 яйцо, 200 г муки, 100 г сахара, 1 ч. ложка разрыхлителя, ванилин, щепотка соли, 1 ст. ложка мака, цедра половины лимона. Творог разомните с мягким маслом и яйцом, добавьте сахар, соль, ванилин, мак и лимонную цедру. Всыпьте муку с разрыхлителем, замесите мягкое тесто. Раскатайте его в пласт, вырежьте кружочки, в центре каждого сделайте отверстие, формируя колечки. Обжарьте на сковороде с маслом с обеих сторон до золотистого цвета. Подавайте, посыпав сахарной пудрой.

Ранее сообщалось, как приготовить нежные лимонные блинчики к Масленице.

Проверено редакцией
творог
выпечка
завтраки
рецепты
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Еще не то творилось»: Песков о конце света из-за событий в мире
Песков заявил о «смерти» международного права
Иран тайно выбрал нового верховного лидера
Стало известно, сколько человек занято поисками троих подростков
Водонаева раскрыла информацию о застрявшем в Дубае сыне
«Кумулятивный эффект»: Песков об обстановке на Ближнем Востоке
Гладков раскрыл результаты атаки ВСУ на регион
«В каком мире мы живем»: Лавров обратился к США с одним требованием
Фицо обвинил Зеленского в подготовке подрыва «Дружбы»
В центральной части Украины после взрыва пострадал завод
Иран атаковал опреснительную установку в Бахрейне
Группировка «Юг» нанесла мощный удар по позициям ВСУ
Россияне перешли в режим жесткой экономии на авиабилетах
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 8 марта: где сбои в России
Военкор опубликовал фото последствий черного дождя в Тегеране
Политолог ответил, чем для Украины опасно начало конфликта с Ираном
Ощадбанк поставил Венгрии условие после задержания украинских инкассаторов
Удары по Украине сегодня, 8 марта: какие цели ВСУ поражены, последствия
«Готовы перенять эстафету»: Словакия посоветовала Украине забыть о кредите
Местный рыбак рассказал о судьбе одного из пропавших в Подмосковье детей
Дальше
Самое популярное
Жуткий план США потерпел крах: шок-прогноз Жириновского на 2026 год
Общество

Жуткий план США потерпел крах: шок-прогноз Жириновского на 2026 год

Налет на Саратов, 100 трупов жителей, госизмена: как ВСУ атакуют РФ 5 марта
Россия

Налет на Саратов, 100 трупов жителей, госизмена: как ВСУ атакуют РФ 5 марта

Нарезаю апельсин кружочками и кидаю на сковороду: простой и вкусный десерт к чаю за 10 минут
Общество

Нарезаю апельсин кружочками и кидаю на сковороду: простой и вкусный десерт к чаю за 10 минут

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.