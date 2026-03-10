Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
10 марта 2026 в 09:35

Забудьте о дрожжевом тесте: эти кутабы с творогом и зеленью сочнее и готовятся быстрее кавказских. Хрустят и тают во рту

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Беру лаваш, творог и свежую зелень и готовлю хрустящие сочные кутабы прямо на сковороде. Это гениально простое и невероятно вкусное блюдо, идеальное для быстрого завтрака или легкого ужина. Его необычность в том, что вместо традиционного тонкого теста используется обычный лаваш, который превращается в румяную, хрустящую корочку, а начинка из творога с зеленым луком, укропом, кинзой и щавелем получается сочной, ароматной и очень свежей. Получается обалденная вкуснятина: золотистые, поджаристые кутабы с аппетитным хрустом снаружи и нежной, слегка влажной начинкой внутри, которая так и тает во рту. Аромат трав наполняет кухню, а сами кутабы исчезают со сковороды быстрее, чем вы успеваете пожарить новую партию. Домашние и гости пальчики оближут и попросят добавки.

Для приготовления вам понадобится: 4 больших тонких лаваша, по 1 пучку зеленого лука, укропа, кинзы и щавеля (можно использовать любую зелень, кроме петрушки и сельдерея), 300 г творога. Зелень тщательно вымойте, обсушите и мелко нарежьте. Смешайте творог с зеленью, посолите по вкусу. Лаваш разрежьте на квадраты или прямоугольники, на каждый выложите начинку, сверните конвертиком или треугольником. Обжаривайте на разогретой сковороде с небольшим количеством масла с обеих сторон до румяной хрустящей корочки. Подавайте горячими.

Ранее сообщалось, как приготовить нежные лимонные блинчики к Масленице.

Проверено редакцией
Читайте также
Делаем «грядку здоровья» — 5 многолетников, которые можно добавлять прямо в салат. Полезная зелень, которая растет сама
Общество
Делаем «грядку здоровья» — 5 многолетников, которые можно добавлять прямо в салат. Полезная зелень, которая растет сама
Помидоров будет тонна уже в июне: одна хитрость — и кусты будут ломиться от плодов
Общество
Помидоров будет тонна уже в июне: одна хитрость — и кусты будут ломиться от плодов
Пышный, а не как подошва: омлет на сметане — этот рецепт гарантирует воздушность и нежный сливочный вкус
Общество
Пышный, а не как подошва: омлет на сметане — этот рецепт гарантирует воздушность и нежный сливочный вкус
Пышный, а не как подошва: омлет на сметане — этот рецепт гарантирует воздушность и нежный сливочный вкус
Общество
Пышный, а не как подошва: омлет на сметане — этот рецепт гарантирует воздушность и нежный сливочный вкус
В пост балую себя котлетами из капусты с зеленью и чесночком — получаются сочнее мясных и улетают мгновенно
Общество
В пост балую себя котлетами из капусты с зеленью и чесночком — получаются сочнее мясных и улетают мгновенно
рецепты
завтраки
творог
кулинария
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Водитель шокировал полицию превышением алкоголя в организме почти в 30 раз
Мишустин анонсировал выделение Белгороду полумиллиарда рублей
Врач рассказала, какие проблемы со здоровьем могут появиться в межсезонье
Названа ловушка, в которую можно попасть при инвестировании
Известный азиатский курорт намерен привлечь больше российских туристов
«Вековой юбилей»: Лукашенко поздравил российского композитора со столетием
В Москве заблокировали десятки сайтов об электроудочках
Водитель похитил почти 10 тыс. литров солярки и попал под статью
Спасатели приняли новые меры для поисков пропавших в Звенигороде детей
Бортников подсчитал террористов, уничтоженных на Северном Кавказе
Русификацию вывесок в России назвали ударом по артистам
Депутат объяснил, как инвестиции могут повлиять на доходы пенсионных фондов
Путин поздравил автора мелодии песни «Есть только миг» с юбилеем
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 10 марта: где сбои в России
Психотерапевт рассказала о правилах общения в переписке
Юрист раскрыл, в каких случаях можно оспорить штраф с дорожной камеры
В Европе пришли в ярость из-за бездействия ЕС в отношении Зеленского
«Mercedes ‎Киркорова» за 1 млрд рублей привлек внимание приставов
Популярный чат-бот дал сбой в России
Россиянам рассказали, о чем молятся святителю Тарасию 10 марта
Дальше
Самое популярное
Проливные дожди и тепло до 0? Погода в Москве в середине марта: чего ждать
Москва

Проливные дожди и тепло до 0? Погода в Москве в середине марта: чего ждать

Погода в Москве в понедельник, 9 марта: ждать ли сильного снегопада и ветра
Москва

Погода в Москве в понедельник, 9 марта: ждать ли сильного снегопада и ветра

Все органы и ткани: ликбез онколога по метастазированию разных видов рака
Здоровье/красота

Все органы и ткани: ликбез онколога по метастазированию разных видов рака

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.