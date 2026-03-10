Забудьте о дрожжевом тесте: эти кутабы с творогом и зеленью сочнее и готовятся быстрее кавказских. Хрустят и тают во рту

Беру лаваш, творог и свежую зелень и готовлю хрустящие сочные кутабы прямо на сковороде. Это гениально простое и невероятно вкусное блюдо, идеальное для быстрого завтрака или легкого ужина. Его необычность в том, что вместо традиционного тонкого теста используется обычный лаваш, который превращается в румяную, хрустящую корочку, а начинка из творога с зеленым луком, укропом, кинзой и щавелем получается сочной, ароматной и очень свежей. Получается обалденная вкуснятина: золотистые, поджаристые кутабы с аппетитным хрустом снаружи и нежной, слегка влажной начинкой внутри, которая так и тает во рту. Аромат трав наполняет кухню, а сами кутабы исчезают со сковороды быстрее, чем вы успеваете пожарить новую партию. Домашние и гости пальчики оближут и попросят добавки.

Для приготовления вам понадобится: 4 больших тонких лаваша, по 1 пучку зеленого лука, укропа, кинзы и щавеля (можно использовать любую зелень, кроме петрушки и сельдерея), 300 г творога. Зелень тщательно вымойте, обсушите и мелко нарежьте. Смешайте творог с зеленью, посолите по вкусу. Лаваш разрежьте на квадраты или прямоугольники, на каждый выложите начинку, сверните конвертиком или треугольником. Обжаривайте на разогретой сковороде с небольшим количеством масла с обеих сторон до румяной хрустящей корочки. Подавайте горячими.

Ранее сообщалось, как приготовить нежные лимонные блинчики к Масленице.