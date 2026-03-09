В пост балую себя котлетами из капусты с зеленью и чесночком — получаются сочнее мясных и улетают мгновенно

Беру белокочанную капусту, свежую зелень и чеснок — и готовлю ароматные котлеты прямо на сковороде. Это гениально простое и невероятно вкусное блюдо, идеальное для постного меню или легкого ужина. Его необычность в том, что из самой доступной капусты получаются сочные румяные котлеты, которые по вкусу ничуть не уступают мясным, а благодаря зелени и чесноку приобретают пикантный, аппетитный аромат. Получается обалденная вкуснятина: хрустящая золотистая корочка снаружи и нежная, мягкая серединка внутри, пропитанная чесночным духом и свежестью укропа с петрушкой. Они такие вкусные, что исчезают со сковороды быстрее, чем вы успеваете подать их к столу.

Для приготовления вам понадобится: 400 г белокочанной капусты, 1 яйцо (для строгого поста можно заменить 1 ст. л. льняной муки, замоченной в 3 ст. л. воды), 2-3 ст. л. муки или манки, пучок свежей зелени (укроп, петрушка), 2 зубчика чеснока, соль, перец, растительное масло для жарки. Капусту тонко нашинкуйте, переложите в миску, слегка посолите и хорошо помните руками, чтобы она стала мягче и пустила сок. Добавьте мелко рубленную зелень, измельченный чеснок, яйцо и муку, тщательно перемешайте до однородности. Разогрейте сковороду с маслом, выкладывайте капустную массу ложкой, формируя котлеты. Жарьте на среднем огне по 3–4 минуты с каждой стороны до румяной хрустящей корочки. Подавайте горячими с любимым соусом.

