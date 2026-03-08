Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
08 марта 2026 в 14:35

Весенний, капустный и вкусный: салат «Коул Слоу» в новой версии — лёгкий, хрустящий и полный свежей зелени

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Когда хочется чего-то лёгкого, витаминного и освежающего, этот салат становится настоящей находкой. Он получается сочным, ароматным и очень нежным, а благодаря зелени и свежим овощам идеально подходит для весеннего меню.

Нежная капуста, сладковатое яблоко, морковь и ароматный сельдерей создают приятную хрустящую текстуру, а лёгкая йогуртовая заправка делает салат свежим и диетическим.

Ингредиенты: капуста белокочанная 200 г, морковь 1 шт. (80 г), яблоко 1 шт. (120 г), стебель сельдерея 30 г, зелёный лук 15 г, укроп 10 г, петрушка 10 г, соль по вкусу.

Для оригинальной заправки: натуральный йогурт 3 ст. л. (60 г), горчица 1 ч. л. (5 г), яблочный уксус 1 ст. л. (15 мл), мёд 1 ч. л. (7 г), чёрный перец по вкусу.

Приготовление: капусту тонко шинкуют и слегка разминают руками, чтобы она стала мягче и дала немного сока. Морковь натирают на крупной тёрке или режут тонкой соломкой. Стебель сельдерея очищают от жёстких волокон и нарезают тонкими полосками. Яблоко очищают от кожуры, удаляют сердцевину и режут тонкой соломкой, после чего сразу сбрызгивают небольшим количеством уксуса или лимонного сока, чтобы оно не потемнело. Укроп, петрушку и зелёный лук мелко нарезают — большое количество зелени делает салат особенно свежим и ароматным. Для заправки в небольшой миске смешивают натуральный йогурт, горчицу, яблочный уксус и мёд, добавляют щепотку соли и немного чёрного перца. Соус должен получиться нежным, слегка пикантным и с лёгкой кисло-сладкой ноткой.

Все овощи и зелень соединяют в большой миске, добавляют заправку и аккуратно перемешивают.

Ранее мы делились рецептом, где пицца пицца получается мягкой и на следующий день. Интересный, но простой рецепт.

Проверено редакцией
Читайте также
«Пьяная блондинка» врывается на стол: сочная, слоистая, с пикантной чесночной ноткой — объедение на 8 марта
Общество
«Пьяная блондинка» врывается на стол: сочная, слоистая, с пикантной чесночной ноткой — объедение на 8 марта
Салат «Леди в красном» с гранатом и курочкой — настоящий бриллиант праздничного стола на 8 Марта
Общество
Салат «Леди в красном» с гранатом и курочкой — настоящий бриллиант праздничного стола на 8 Марта
Почему плотва ранней весной ловится лучше всего: советы рыбака
Семья и жизнь
Почему плотва ранней весной ловится лучше всего: советы рыбака
Старый дачный прием: два раствора против всех болезней и вредителей
Семья и жизнь
Старый дачный прием: два раствора против всех болезней и вредителей
Не обычный капустный салат, а коул слоу. Его можно готовить хоть каждый день, и не останется ни ложки
Общество
Не обычный капустный салат, а коул слоу. Его можно готовить хоть каждый день, и не останется ни ложки
салаты
весна
капуста
овощи
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Фельдшер раскрыла правду о ранениях в зоне СВО
Республиканцы поссорились из-за иранской кампании США
ПВО сбила над Россией более 150 беспилотников за шесть часов
Юрист ответил, что грозит москвичам за шум авто во дворе ночью
В Кузбассе закрывают школы и сады из-за вируса
Раскрыт сценарий США «войти и изъять» ядерные наработки Ирана
Проливные дожди и тепло до 0? Погода в Москве в середине марта: чего ждать
Палестинский посол предрек миру тяжелые последствия иранского кризиса
Дети остались сиротами после удара ВСУ по автомобилю в Запорожье
Дипломаты нашли новый способ эвакуации российских туристов из Катара
Mash: экс-участница «Дома-2» Берникова избила обувщика каблуком
Мужчина погиб под собственным грузовиком на западе Москвы
Жителям Тегерана рассказали, как уберечься от кислотного дождя
Еще один российский аэропорт перестал обслуживать авиарейсы
Петербуржца убили посреди ночи прямо в подъезде
Миранчук оформил первый дубль в MLS
Богатырев бросил Арнтгольц на сцене после развода
Погода в Москве в понедельник, 9 марта: ждать ли сильного снегопада и ветра
Названы самые редкие бриллианты в мире
Путину подарили икону из зоны СВО
Дальше
Самое популярное
Жуткий план США потерпел крах: шок-прогноз Жириновского на 2026 год
Общество

Жуткий план США потерпел крах: шок-прогноз Жириновского на 2026 год

Налет на Саратов, 100 трупов жителей, госизмена: как ВСУ атакуют РФ 5 марта
Россия

Налет на Саратов, 100 трупов жителей, госизмена: как ВСУ атакуют РФ 5 марта

Нарезаю апельсин кружочками и кидаю на сковороду: простой и вкусный десерт к чаю за 10 минут
Общество

Нарезаю апельсин кружочками и кидаю на сковороду: простой и вкусный десерт к чаю за 10 минут

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.