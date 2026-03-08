Весенний, капустный и вкусный: салат «Коул Слоу» в новой версии — лёгкий, хрустящий и полный свежей зелени

Когда хочется чего-то лёгкого, витаминного и освежающего, этот салат становится настоящей находкой. Он получается сочным, ароматным и очень нежным, а благодаря зелени и свежим овощам идеально подходит для весеннего меню.

Нежная капуста, сладковатое яблоко, морковь и ароматный сельдерей создают приятную хрустящую текстуру, а лёгкая йогуртовая заправка делает салат свежим и диетическим.

Ингредиенты: капуста белокочанная 200 г, морковь 1 шт. (80 г), яблоко 1 шт. (120 г), стебель сельдерея 30 г, зелёный лук 15 г, укроп 10 г, петрушка 10 г, соль по вкусу.

Для оригинальной заправки: натуральный йогурт 3 ст. л. (60 г), горчица 1 ч. л. (5 г), яблочный уксус 1 ст. л. (15 мл), мёд 1 ч. л. (7 г), чёрный перец по вкусу.

Приготовление: капусту тонко шинкуют и слегка разминают руками, чтобы она стала мягче и дала немного сока. Морковь натирают на крупной тёрке или режут тонкой соломкой. Стебель сельдерея очищают от жёстких волокон и нарезают тонкими полосками. Яблоко очищают от кожуры, удаляют сердцевину и режут тонкой соломкой, после чего сразу сбрызгивают небольшим количеством уксуса или лимонного сока, чтобы оно не потемнело. Укроп, петрушку и зелёный лук мелко нарезают — большое количество зелени делает салат особенно свежим и ароматным. Для заправки в небольшой миске смешивают натуральный йогурт, горчицу, яблочный уксус и мёд, добавляют щепотку соли и немного чёрного перца. Соус должен получиться нежным, слегка пикантным и с лёгкой кисло-сладкой ноткой.

Все овощи и зелень соединяют в большой миске, добавляют заправку и аккуратно перемешивают.

