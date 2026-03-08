Салат «Леди в красном» с гранатом и курочкой — настоящий бриллиант праздничного стола на 8 Марта

Беру куриное филе, гранат и сыр — и собираю изысканное блюдо, которое готовится проще простого, а выглядит как ресторанный шедевр. Это гениально простое и невероятно вкусное лакомство, идеальное для женских посиделок или романтического ужина. Его необычность в том, что сочная курица, нежный сыр и хрустящие гранатовые зёрна создают идеальный баланс вкусов, а рубиновые нотки делают салат настоящим украшением стола. Получается обалденная вкуснятина: мягкие слои куриного филе, пропитанные майонезом, пикантные грецкие орехи, тягучий сыр и яркие гранатовые зёрна, которые взрываются во рту свежестью и сладостью. Салат такой нежный и красивый, что ради него хочется устроить праздник.

Для приготовления вам понадобится: 300 г отварного куриного филе, 3 яйца, 150 г твёрдого сыра, 100 г грецких орехов, 1 гранат, майонез по вкусу. Курицу и яйца нарежьте мелкими кубиками, сыр натрите на крупной тёрке, орехи измельчите. Выкладывайте в порционные креманки слоями: курица, майонез, орехи, яйца, майонез, сыр. Сверху щедро посыпьте гранатовыми зёрнами. Дайте настояться в холодильнике 1–2 часа.

