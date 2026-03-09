Зимняя Олимпиада — 2026
Салат «Ералаш» — он не похож на оливье, крабовый и шубу: с чесночными сухариками и сладкой «изюминкой»

Фото: D-NEWS.ru
Салат «Ералаш» — это яркое, необычное и очень вкусное блюдо, которое удивляет своим неожиданным сочетанием ингредиентов. Он готовится с чесночными сухариками и сладкой «изюминкой», не похож на оливье, крабовый и шубу.

Сладковатая кукуруза и изюм, соленая фасоль, пикантная ветчина, ароматный жареный лук и хрустящие чесночные сухарики создают настоящий калейдоскоп вкусов и текстур. Салат получается сладко-соленым.

Для приготовления понадобится: 1 банка консервированной красной фасоли, 1 банка консервированной кукурузы, 200 г ветчины, 1 луковица, 50 г изюма, майонез (или смесь майонеза с йогуртом), соль, перец, 100 г чесночных сухариков (можно сделать самим из белого хлеба).

Рецепт: изюм залейте кипятком на 10–15 минут, затем обсушите. Лук нарежьте мелкими кубиками и обжарьте на растительном масле до золотистого цвета. Ветчину нарежьте небольшими кубиками. С фасоли и кукурузы слейте жидкость. В миске смешайте фасоль, кукурузу, ветчину, обжаренный лук и изюм. Заправьте майонезом, посолите и поперчите по вкусу. Аккуратно перемешайте. Непосредственно перед подачей добавьте чесночные сухарики и еще раз перемешайте.

Ранее стало известно, как приготовить салат «Сельдь под лисьей шубкой» — можно в пост.

Проверено редакцией
