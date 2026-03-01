Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
01 марта 2026 в 07:31

Постный салат «Сельдь под лисьей шубкой» — безумная вкуснятина: смело готовьте, когда разрешена рыба

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Постный салат «Сельдь под лисьей шубкой» — это безумная вкуснятина! Смело готовьте в дни, когда разрешена рыба. Здесь свекла заменена слоем грибов и морковно-луковой шапкой, что придает салату сочность и пикантность.

Для приготовления понадобится: 2–3 отварные картофелины, 1 слабосоленая сельдь, 300 г шампиньонов, 2 луковицы, 2 моркови, постный майонез, растительное масло для жарки.

Рецепт: картофель натрите на крупной терке. Сельдь разделайте на филе, удалив все кости, и нарежьте мелкими кубиками. Грибы нарежьте мелко и обжарьте на сковороде до золотистого цвета, посолите. Лук нарежьте кубиками, морковь натрите на крупной терке, обжарьте на масле до мягкости. Собирайте салат слоями: первый — половина тертого картофеля, промажьте постным майонезом. Второй слой — сельдь. Третий слой — обжаренные грибы, снова промажьте майонезом. Четвертый слой — оставшийся картофель, майонез. Пятый, верхний слой — обжаренные лук с морковью. Уберите салат в холодильник на 2–3 часа для пропитки.

Ранее стало известно, как приготовить постные кабачково-чесночные оладьи.

Проверено редакцией
Читайте также
Нежный салат «Душечка» к 8 Марта: простой рецепт, который исчезает со стола первым
Общество
Нежный салат «Душечка» к 8 Марта: простой рецепт, который исчезает со стола первым
Соединяю баночку тунца с нарезанным яблоком и по-быстрому готовлю хрустящий салат к ужину
Общество
Соединяю баночку тунца с нарезанным яблоком и по-быстрому готовлю хрустящий салат к ужину
На завтрак в Великий пост готовлю дрожжевые блины на воде: ажурные и румяные
Общество
На завтрак в Великий пост готовлю дрожжевые блины на воде: ажурные и румяные
Постное тесто за копейки: универсальное — для пирогов и пирожков без яиц и молока
Общество
Постное тесто за копейки: универсальное — для пирогов и пирожков без яиц и молока
Готовила себе постное, но понравилось всей семье: рис на сковороде с грибами и тыквой
Общество
Готовила себе постное, но понравилось всей семье: рис на сковороде с грибами и тыквой
салаты
рецепты
Великий пост
ужины
Дарья Иванова
Д. Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Новые взрывы раздались в Кувейте, Катаре и ОАЭ
Звезда «Этерны» раскрыл, почему сериалы лучше кино
Иранское приложение для молитв взломали для подстрекания военных к мятежу
Атака ВСУ на Брянскую область унесла жизнь одного человека
Разгром «элиты» ВСУ, создание «буфера» в ДНР: новости СВО к утру 1 марта
Американская авиабаза в Ираке вспыхнула после удара со стороны Ирана
Стало известно, куда сбежал причастный к удару по Белгороду комбриг ВСУ
«Будет проще»: Трамп уверен в возможности договориться с Ираном
Иран раскрыл результаты атаки на военную базу США в Кувейте
Вскрыли пункт управления БПЛА ВСУ: успехи ВС РФ к утру 1 марта
Карта атак дронов ВСУ на регионы РФ на 1 марта: инфографика
Трамп объяснил, когда закончит бомбить Иран
Озвучено, сколько дней россияне будут отдыхать в марте
В России вступили в силу изменения в перечне ЕГЭ для поступления в вузы
ВСУ пытались атаковать Россию ночью с помощью 27 украинских БПЛА
Стало известно, кто возглавит Иран после гибели верховного лидера
Наконец потеплеет или вернутся морозы? Погода в Москве и Питере 2–8 марта
«Это не лидерство»: в ООН поставили на место фон дер Ляйен из-за Ирана
Стало известно, кто станет новым командующим КСИР
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 1 марта
Дальше
Самое популярное
Штрафы для дачников в 2026 году: полный список и как не попасть на деньги
Семья и жизнь

Штрафы для дачников в 2026 году: полный список и как не попасть на деньги

Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления
Семья и жизнь

Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления

Капустные котлеты — классика Великого поста: нежные, сочные, ароматные — подробный рецепт
Общество

Капустные котлеты — классика Великого поста: нежные, сочные, ароматные — подробный рецепт

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.