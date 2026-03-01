Постный салат «Сельдь под лисьей шубкой» — безумная вкуснятина: смело готовьте, когда разрешена рыба

Постный салат «Сельдь под лисьей шубкой» — это безумная вкуснятина! Смело готовьте в дни, когда разрешена рыба. Здесь свекла заменена слоем грибов и морковно-луковой шапкой, что придает салату сочность и пикантность.

Для приготовления понадобится: 2–3 отварные картофелины, 1 слабосоленая сельдь, 300 г шампиньонов, 2 луковицы, 2 моркови, постный майонез, растительное масло для жарки.

Рецепт: картофель натрите на крупной терке. Сельдь разделайте на филе, удалив все кости, и нарежьте мелкими кубиками. Грибы нарежьте мелко и обжарьте на сковороде до золотистого цвета, посолите. Лук нарежьте кубиками, морковь натрите на крупной терке, обжарьте на масле до мягкости. Собирайте салат слоями: первый — половина тертого картофеля, промажьте постным майонезом. Второй слой — сельдь. Третий слой — обжаренные грибы, снова промажьте майонезом. Четвертый слой — оставшийся картофель, майонез. Пятый, верхний слой — обжаренные лук с морковью. Уберите салат в холодильник на 2–3 часа для пропитки.

Ранее стало известно, как приготовить постные кабачково-чесночные оладьи.