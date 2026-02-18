Любимая вкусняшка в Великий пост и не только: кабачково-чесночные оладьи — в них ничего лишнего

Любимая вкусняшка в Великий пост и не только: кабачково-чесночные оладьи — в них ничего лишнего

Кабачково-чесночные оладьи — любимая вкусняшка в Великий пост и не только! В них ничего лишнего. Готовятся без яиц и молока, но при этом получаются невероятно сочными внутри и хрустящими снаружи.

Для приготовления понадобится: 1 средний кабачок (около 400 г), 1 небольшая луковица, 2 зубчика чеснока, 5 ст. л. муки, 2 ст. л. манной крупы (для сочности и хруста), соль, черный перец, пучок зелени (укроп, петрушка).

Рецепт: кабачок и луковицу натрите на мелкой терке, слегка отожмите лишний сок (но не полностью, чтобы оладьи остались сочными). В миску с овощами добавьте мелко порубленную зелень, выдавленный чеснок, соль, перец. Всыпьте муку и манку, тщательно перемешайте. Дайте тесту постоять 10 минут — манка впитает влагу, и консистенция станет более плотной. Разогрейте на сковороде растительное масло. Столовой ложкой выкладывайте тесто, формируя оладьи, и обжаривайте на среднем огне по 3-4 минуты с каждой стороны до золотисто-коричневой корочки.

Ранее стало известно, как приготовить соленые сырники со сметанной заливкой.