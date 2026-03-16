Тру картошку, морковь и кабачок: пеку с яйцами одним пластом — овощной кугель вместо запеканок и драников

Иногда хочется чего-то простого из обычных овощей, но чтобы получилось по-настоящему вкусно. Тогда я просто тру картошку, морковь и кабачок, смешиваю все вместе и запекаю одним пластом. Получается румяный овощной кугель — что-то среднее между запеканкой и драниками, только готовится гораздо проще.

Сверху образуется аппетитная хрустящая корочка, а внутри кугель остается мягким, сочным и ароматным.

Ингредиенты: картофель — 2 шт., морковь — 2 шт., маленькие кабачки или цукини — 2 шт., лук — 1 шт., чеснок — 4 зубчика, яйца — 3 шт., оливковое масло — 4 ст. л., молотые сухари — 3 ст. л., сухой базилик — около 1/4 ч. л., мелко нарезанная петрушка — 1 ст. л., соль и черный перец по вкусу. Калорийность — примерно 113 ккал на 100 г.

Картофель, морковь и лук очищают, кабачки просто хорошо моют. Чеснок мелко нарезают, остальные овощи натирают на крупной терке. Все соединяют в миске, добавляют яйца, сухари, базилик, петрушку, соль и перец. Массу хорошо перемешивают — она должна получиться густой, похожей на овощное тесто. Затем ее выкладывают в форму, смазанную маслом, разравнивают поверхность и слегка поливают сверху оливковым маслом. Кугель запекают при 180 градусах около 50–60 минут, пока сверху не появится золотистая корочка. Блюдо лучше подавать горячим со сметаной или любимым соусом.

Ранее мы делились рецептом сладкой пиццы. Разложите грушу на творожной лепешке, очень просто и вкусно.