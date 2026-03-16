16 марта 2026 в 09:15

Тру картошку, морковь и кабачок: пеку с яйцами одним пластом — овощной кугель вместо запеканок и драников

Иногда хочется чего-то простого из обычных овощей, но чтобы получилось по-настоящему вкусно. Тогда я просто тру картошку, морковь и кабачок, смешиваю все вместе и запекаю одним пластом. Получается румяный овощной кугель — что-то среднее между запеканкой и драниками, только готовится гораздо проще.

Сверху образуется аппетитная хрустящая корочка, а внутри кугель остается мягким, сочным и ароматным.

Ингредиенты: картофель — 2 шт., морковь — 2 шт., маленькие кабачки или цукини — 2 шт., лук — 1 шт., чеснок — 4 зубчика, яйца — 3 шт., оливковое масло — 4 ст. л., молотые сухари — 3 ст. л., сухой базилик — около 1/4 ч. л., мелко нарезанная петрушка — 1 ст. л., соль и черный перец по вкусу. Калорийность — примерно 113 ккал на 100 г.

Картофель, морковь и лук очищают, кабачки просто хорошо моют. Чеснок мелко нарезают, остальные овощи натирают на крупной терке. Все соединяют в миске, добавляют яйца, сухари, базилик, петрушку, соль и перец. Массу хорошо перемешивают — она должна получиться густой, похожей на овощное тесто. Затем ее выкладывают в форму, смазанную маслом, разравнивают поверхность и слегка поливают сверху оливковым маслом. Кугель запекают при 180 градусах около 50–60 минут, пока сверху не появится золотистая корочка. Блюдо лучше подавать горячим со сметаной или любимым соусом.

В этот салат идет жареный лук: вместо винегрета делаю «Свекольник» — все очень просто, но он затягивает
Ольга Шмырева
Никакой соды и кефира: готовлю оладьи по-японски: нежные, как суфле, и безумно вкусные — без химии и разрыхлителей
