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06 июня 2026 в 18:06

Беру банку кильки в томате и свеклу: готовлю обалденный борщ — советский рецепт, который незаслуженно забыли

Фото: D-NEWS.ru
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Этот борщ когда-то был очень популярным благодаря доступным продуктам и насыщенному вкусу. Несмотря на отсутствие мяса, суп получается сытным, ароматным и наваристым, а килька в томате придает ему особую пикантную нотку.

Многие недооценивают кильку, хотя эта небольшая рыба содержит много полезных веществ. В ней есть белок, омега-3 жирные кислоты, витамин D, витамин B12, а также кальций и фосфор. Поэтому такой борщ получается не только вкусным, но и довольно питательным.

Для приготовления вам понадобится: килька в томате — 1 банка (240–250 г), свекла — 1 шт. (крупная), картофель — 4 шт., капуста белокочанная — 300 г, морковь — 1 шт., лук репчатый — 1 шт., томатная паста — 1 ст. л., растительное масло — 2 ст. л., лавровый лист — 2 шт., соль — по вкусу, черный перец — по вкусу, вода — 2,5 л, зелень и сметана — для подачи.

В кастрюлю с кипящей водой выложите нарезанный кубиками картофель и нашинкованную капусту. Варите около 15 минут. Тем временем на сковороде обжарьте мелко нарезанный лук и натертую морковь.

Добавьте натертую свеклу, томатную пасту и немного воды, тушите 10 минут. Переложите зажарку в кастрюлю и варите еще 10–15 минут до мягкости овощей. Добавьте лавровый лист, соль и перец. В самом конце аккуратно выложите кильку вместе с томатным соусом из банки, перемешайте и прогрейте 2–3 минуты, не доводя до сильного кипения. Подавайте со свежей зеленью и сметаной.

Проверено редакцией
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