Это чудо: разложите грушу на творожной лепешке. Сладкая пицца к чаю или к вину, просто и очень вкусно

Это чудо: разложите грушу на творожной лепешке. Сладкая пицца к чаю или к вину, просто и очень вкусно

Сладкая пицца — получается что-то между галетой и десертной пиццей: нежная основа, сочная груша, расплавленный сыр и ароматный мед. Готовится все очень быстро, а выглядит так, будто десерт из хорошего кафе.

Главная особенность рецепта — основа не из обычного теста, а из мягкой творожной лепешки. Она получается нежной, слегка сырной и отлично сочетается со сладкой начинкой. Сверху выкладываются груша, кусочки камамбера и орехи — во время запекания сыр становится кремовым, а груша — мягкой и ароматной.

Ингредиенты для основы: творог — 200 г, греческий йогурт — 100 г, яйцо — 1 шт., мука (рисовая или пшеничная) — 1,5 ст. л., разрыхлитель — 1/2 ч. л., тертый сыр — 70 г. Начинка: груша — 1–2 шт., сыр камамбер — 80 г, мед — 1–2 ст. л., грецкие орехи — 30 г.

Творог смешиваем с йогуртом, яйцом, мукой, разрыхлителем и тертым сыром до однородной массы. Выкладываем тесто на противень с пергаментом и разравниваем в форму лепешки. Сверху раскладываем ломтики груши, кусочки камамбера и посыпаем орехами. Выпекаем при 180°C около 20 минут. Готовую лепешку щедро поливаем медом и даем немного остыть — получается невероятно ароматный десерт к чаю или бокалу вина.

