ПМЭФ-2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
03 июня 2026 в 13:05

Жарю бекон и варю яйца: салат «Женский каприз» — сладкий, соленый и невероятно вкусный. Салат как в ресторане для женских посиделок

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Этот салат — отличный пример того, как из нескольких простых продуктов можно приготовить блюдо ресторанного уровня. Никаких сложных ингредиентов и долгой готовки — всего несколько минут, и на столе появляется яркий, сочный и очень эффектный салат.

Получается настоящая вкуснятина: пряная рукола, хрустящий бекон, карамелизированная груша, нежные вареные яйца и тонкие лепестки пармезана. Особую роль играет ароматная медово-горчичная заправка, которая идеально объединяет все вкусы и делает салат по-настоящему гармоничным.

Для приготовления вам понадобится: рукола — 100 г, бекон — 150 г, груша — 1–2 шт., яйца — 3 шт., пармезан — 30 г.

Для заправки: растительное масло — 3 ст. л., лимонный сок — 1 ст. л., соевый соус — 1 ст. л., зернистая горчица — 1 ч. л., мед — 1 ч. л.

Яйца отварите вкрутую, остудите и нарежьте крупными дольками. Руколу хорошо промойте и обсушите.

Бекон обжарьте на сухой сковороде до хрустящего состояния. Вытопившийся жир не выливайте — в эту же сковороду выложите ломтики груши и обжарьте их до легкой золотистой корочки.

Для заправки смешайте растительное масло, лимонный сок, соевый соус, зернистую горчицу и мед. Перемешайте до однородности.

На большое блюдо выложите руколу. Сверху распределите теплые ломтики груши, хрустящий бекон и дольки яиц. Посыпьте тонко натертым пармезаном или снимите сыр овощечисткой тонкими лепестками. Перед подачей полейте салат заправкой.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Ольга Шмырева уже приготовила этот салат. Больше всего удивило сочетание сладкой груши и солоноватого бекона — вместе они создают очень интересный вкус. Кстати, если взять слегка недозрелую плотную грушу, ломтики лучше держат форму после обжаривания.

Проверено редакцией
Читайте также
Салат «Заводской» готовили в каждой столовой: хит из свеклы — вкусно, дешево и очень сытно
Общество
Салат «Заводской» готовили в каждой столовой: хит из свеклы — вкусно, дешево и очень сытно
Сладкий, копченый, с кофе. Этот джем из бекона разорвал мой шаблон
Общество
Сладкий, копченый, с кофе. Этот джем из бекона разорвал мой шаблон
Беру пачку творога и грушу: от этой «пиццы» в восторге все — на подготовку 7 минут
Общество
Беру пачку творога и грушу: от этой «пиццы» в восторге все — на подготовку 7 минут
Этот хот-дог без булки — лучший фастфуд лета. Тащу на каждый пикник
Общество
Этот хот-дог без булки — лучший фастфуд лета. Тащу на каждый пикник
Про кетчуп и майонез забыла — за 5 минут делаю грузинский соус к шашлыку: пальчики оближешь
Общество
Про кетчуп и майонез забыла — за 5 минут делаю грузинский соус к шашлыку: пальчики оближешь
салат
бекон
груша
пармезан
заправка
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Делегация из ФРГ приехала на ПМЭФ обсудить работу 1,5 тыс. компаний в РФ
Россия готова продолжать диалог с США
В Эстонии сделали заявление о ситуации на границе с Россией
Британия добивается поражения России через Украину
Дочь Тимати Алису захейтили за съемки у Меликян: чем недовольна публика
Россиянин сорвал куш после матча Бельгии и Хорватии
В США раскрыли детали подготовки новых санкций против России
Телефон наемника помог вскрыть объекты ВСУ в Харьковской области
Российские войска продвигаются на одном из участков фронта
В России может появиться трибунал над украинскими преступниками
В Сочи загадочно пропал парень на водопаде
Допинг, суды, потеря золота Олимпиады, свадьба: как живет Евгений Устюгов
Трамп раскрыл условие открытия Ормузского пролива
ВСУ продолжают атаку БПЛА на Мелитополь
В Севастополе отражают атаку ВСУ
Мирный житель погиб под Белгородом из-за атаки FPV-дрона
Трамп допустил скорое соглашение между США и Ираном
Раскрыта связь чиновника Трампа с Джеффри Эпштейном
В США ответили, кому принадлежит Гренландия
Российские войска продвинулись в Красном Лимане
Дальше
Самое популярное
Все лето делаю зеленые оладьи: вкусный способ съесть много зелени — подаю с чесночным соусом
Общество

Все лето делаю зеленые оладьи: вкусный способ съесть много зелени — подаю с чесночным соусом

Перетираю муку и желтки: пеку творожную нежность — ПП королевскую ватрушку. Шикарный десерт без лишних калорий
Общество

Перетираю муку и желтки: пеку творожную нежность — ПП королевскую ватрушку. Шикарный десерт без лишних калорий

Когда не хочется готовить: 3 рецепта быстрого ужина за 20 минут
Семья и жизнь

Когда не хочется готовить: 3 рецепта быстрого ужина за 20 минут

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.