Жарю бекон и варю яйца: салат «Женский каприз» — сладкий, соленый и невероятно вкусный. Салат как в ресторане для женских посиделок

Жарю бекон и варю яйца: салат «Женский каприз» — сладкий, соленый и невероятно вкусный. Салат как в ресторане для женских посиделок

Этот салат — отличный пример того, как из нескольких простых продуктов можно приготовить блюдо ресторанного уровня. Никаких сложных ингредиентов и долгой готовки — всего несколько минут, и на столе появляется яркий, сочный и очень эффектный салат.

Получается настоящая вкуснятина: пряная рукола, хрустящий бекон, карамелизированная груша, нежные вареные яйца и тонкие лепестки пармезана. Особую роль играет ароматная медово-горчичная заправка, которая идеально объединяет все вкусы и делает салат по-настоящему гармоничным.

Для приготовления вам понадобится: рукола — 100 г, бекон — 150 г, груша — 1–2 шт., яйца — 3 шт., пармезан — 30 г.

Для заправки: растительное масло — 3 ст. л., лимонный сок — 1 ст. л., соевый соус — 1 ст. л., зернистая горчица — 1 ч. л., мед — 1 ч. л.

Яйца отварите вкрутую, остудите и нарежьте крупными дольками. Руколу хорошо промойте и обсушите.

Бекон обжарьте на сухой сковороде до хрустящего состояния. Вытопившийся жир не выливайте — в эту же сковороду выложите ломтики груши и обжарьте их до легкой золотистой корочки.

Для заправки смешайте растительное масло, лимонный сок, соевый соус, зернистую горчицу и мед. Перемешайте до однородности.

На большое блюдо выложите руколу. Сверху распределите теплые ломтики груши, хрустящий бекон и дольки яиц. Посыпьте тонко натертым пармезаном или снимите сыр овощечисткой тонкими лепестками. Перед подачей полейте салат заправкой.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Ольга Шмырева уже приготовила этот салат. Больше всего удивило сочетание сладкой груши и солоноватого бекона — вместе они создают очень интересный вкус. Кстати, если взять слегка недозрелую плотную грушу, ломтики лучше держат форму после обжаривания.