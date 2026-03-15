Кладу грудки в фольгу друг на друга и пеку: пастрома вместо колбасы выходит отличная

Если хочется вкусной мясной нарезки без лишних добавок, этот простой способ выручает всегда. Куриные грудки слегка отбиваются, складываются друг на друга, заворачиваются в фольгу — и после запекания получается плотная ароматная пастрома.

Во время запекания они пропитываются специями и соками друг друга, благодаря чему пастрома получается особенно мягкой и ароматной.

Ингредиенты: куриная грудка — 6 шт. (около 850 г), соль — 2 ч. л., паприка — 1 ч. л., черный перец — 1 ч. л., соевый соус — 20 мл, растительное масло — 15 мл, чеснок — 3–4 зубчика.

Приготовление: куриные грудки обсушить и слегка отбить кухонным молотком, чтобы они стали более ровными и мягкими. Чеснок измельчить. В миске смешать соль, паприку, черный перец, соевый соус, масло и чеснок.

Каждую грудку хорошо натереть этой смесью. Затем сложить их стопкой друг на друга, связывая нитью и формируя плотный «батон» из мяса. Плотно завернуть все в фольгу, чтобы соки остались внутри.

Выложить заготовку на противень и отправить в разогретую до 200–210 °C духовку примерно на 35–40 минут. После выключения духовки оставить мясо внутри еще на 1–2 часа, чтобы оно дошло и стало максимально сочным.

