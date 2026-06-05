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05 июня 2026 в 17:00

Забыла про панировку и яйца — только филе, соевый соус и чеснок: сочную курочку жарю быстрее гарнира

Фото: D-NEWS.ru
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Беру куриное филе, соевый соус и чеснок — и жарю мясо быстрее, чем варится рис. Отбивные остались в прошлом: этот рецепт без возни у плиты, без молотка и без панировки, а курица получается сочная, карамелизованная снаружи и нежная внутри — с азиатским акцентом, который сводит с ума.

Для приготовления вам понадобится: 600 г куриного филе (бедра или грудка), 100 мл соевого соуса, 3 зубчика чеснока, 2 ст. ложки растительного масла, 1 ст. ложка меда или сахара, черный перец по вкусу. Курицу нарежьте поперек волокон на кусочки толщиной 1–2 см. Чеснок измельчите. В миске смешайте соевый соус, мед, чеснок и перец. Залейте курицу маринадом, перемешайте и оставьте на 10 минут (пока греете сковороду). Разогрейте сковороду с маслом на сильном огне. Выложите курицу одним слоем, жарьте 2–3 минуты без крышки до румяной корочки, затем переверните и жарьте еще 2 минуты. Соус выпарится и превратится в глянцевую глазурь. Подавайте с рисом или овощами. Гарнир можно сварить параллельно.

Личный опыт:

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже попробовала эту курицу в соевом соусе. Даже те, кто вечно пересушивал грудку, получили сочное мясо за 10 минут. Кстати, вместо меда можно взять кленовый сироп — появится дымный оттенок. Находка, а не рецепт!

Проверено редакцией
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Мария Левицкая
М. Левицкая
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