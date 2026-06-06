ПМЭФ-2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
06 июня 2026 в 16:08

Беру ребра и советский маринад: пеку в духовке до корочки — вкусное горячее на праздник и ужин, мясо отходит от кости

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Говяжьи ребра в уксусном маринаде — одно из тех блюд, которые выглядят по-праздничному, а готовятся из вполне доступных продуктов. Благодаря длительному маринованию и запеканию мясо становится мягким, сочным и приобретает аппетитную румяную корочку.

Главный секрет рецепта — простой маринад на основе лука, уксуса и специй. Он помогает размягчить волокна мяса и делает вкус более насыщенным. В результате ребра получаются настолько нежными, что мясо буквально начинает отходить от кости.

Для приготовления вам понадобится: говяжьи ребра — 1,5 кг, лук репчатый — 3 шт., уксус 6% — 3 ст. л., вода — 150 мл, лавровый лист — 2 шт., черный перец горошком — 1 ч. л., паприка — 1 ч. л., соль — 1,5 ч. л., растительное масло — 2 ст. л.

Ребра разделите на порционные куски и переложите в глубокую миску. Лук нарежьте полукольцами и слегка помните руками, чтобы он пустил сок. Добавьте к мясу лук, соль, паприку, лавровый лист и перец горошком. Уксус смешайте с водой и влейте к ребрам. Добавьте растительное масло и тщательно перемешайте.

Накройте и уберите в холодильник минимум на 6 часов, а лучше на ночь. Замаринованные ребра вместе с луком переложите в форму для запекания, накройте фольгой и готовьте при 180 градусах около 1,5–2 часов. Затем снимите фольгу и запекайте еще 20–30 минут до красивой золотистой корочки.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Ольга Шмырева уже приготовила такие ребра. Больше всего понравилось, что после долгого запекания мясо становится очень мягким и легко отделяется от кости. Особенно удачно блюдо сочетается с запеченным картофелем, свежими овощами и домашними соусами.

Проверено редакцией
Читайте также
Жарю хрустящие ломтики печени с луком: простое блюдо с кукурузной мукой — такую печенку расхватывают со стола
Общество
Жарю хрустящие ломтики печени с луком: простое блюдо с кукурузной мукой — такую печенку расхватывают со стола
Никакой семги. Бюджетная горбуша на гриле заткнула за пояс дорогой стейк
Общество
Никакой семги. Бюджетная горбуша на гриле заткнула за пояс дорогой стейк
Внук Заходера решил заработать на Винни Пухе
Россия
Внук Заходера решил заработать на Винни Пухе
Как пожарить отбивные, чтобы они таяли во рту: три рецепта кляра
Семья и жизнь
Как пожарить отбивные, чтобы они таяли во рту: три рецепта кляра
Беру копченые ребрышки и зелень: хорватский суп варю в одной кастрюле — идеально весной и летом
Общество
Беру копченые ребрышки и зелень: хорватский суп варю в одной кастрюле — идеально весной и летом
маринад
мясо
ребра
шашлык
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Эмоции Мирры Андреевой после победы в финале «Ролан Гаррос» попали на видео
«Это богатейший человек»: в Крыму раскрыли несметное состояние Зеленского
Ответ Путина Зеленскому вызвал бурную реакцию на Западе
Россиянам рассказали, как избежать проблем при покупке вторичного жилья
Жители европейской столицы провели акцию против антироссийских санкций
Российская теннисистка Андреева стала победительницей «Ролан Гаррос»
Школьница получила травму глаза и осколочные ранения после атаки дрона
Личный бренд стал одной из тем ПМЭФ-2026
Россиянка шесть часов просидела в тюрьме с мексиканскими проститутками
Израильские военные расстреляли семимесячного ребенка
Мальчик упал в речку во время игры на пирсе в российском регионе
Политолог объяснил, зачем миру суверенный интернет
Сталкер два года угрожает студентке из российского города
В Раде предрекли эвакуацию сразу двух областей Украины
В России могут ввести проверку возраста в интернете
Локальные грозы, ливни и жара до +29: погода в Москве на следующей неделе
Финал 25 сезона «Битвы экстрасенсов»: что показали 6 июня, имя победителя
Опрокидывание авто закончилось страшной трагедией в российском регионе
В России призвали не преувеличивать значение визита американцев в РФ
Ракова рассказала о судьбе пациентов с имплантированными руками
Дальше
Самое популярное
Фарш в пакет — и в кипяток: через час на столе нежная колбаса к завтраку. Стоит копейки, а вкус — 10 из 10
Общество

Фарш в пакет — и в кипяток: через час на столе нежная колбаса к завтраку. Стоит копейки, а вкус — 10 из 10

Чем подкормить помидоры в июне для богатого урожая: схемы и рецепты
Семья и жизнь

Чем подкормить помидоры в июне для богатого урожая: схемы и рецепты

Зверская атака ВСУ на Крым 4 июня: сколько жертв, что с Крымским мостом
Россия

Зверская атака ВСУ на Крым 4 июня: сколько жертв, что с Крымским мостом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.