Беру ребра и советский маринад: пеку в духовке до корочки — вкусное горячее на праздник и ужин, мясо отходит от кости

Беру ребра и советский маринад: пеку в духовке до корочки — вкусное горячее на праздник и ужин, мясо отходит от кости

Говяжьи ребра в уксусном маринаде — одно из тех блюд, которые выглядят по-праздничному, а готовятся из вполне доступных продуктов. Благодаря длительному маринованию и запеканию мясо становится мягким, сочным и приобретает аппетитную румяную корочку.

Главный секрет рецепта — простой маринад на основе лука, уксуса и специй. Он помогает размягчить волокна мяса и делает вкус более насыщенным. В результате ребра получаются настолько нежными, что мясо буквально начинает отходить от кости.

Для приготовления вам понадобится: говяжьи ребра — 1,5 кг, лук репчатый — 3 шт., уксус 6% — 3 ст. л., вода — 150 мл, лавровый лист — 2 шт., черный перец горошком — 1 ч. л., паприка — 1 ч. л., соль — 1,5 ч. л., растительное масло — 2 ст. л.

Ребра разделите на порционные куски и переложите в глубокую миску. Лук нарежьте полукольцами и слегка помните руками, чтобы он пустил сок. Добавьте к мясу лук, соль, паприку, лавровый лист и перец горошком. Уксус смешайте с водой и влейте к ребрам. Добавьте растительное масло и тщательно перемешайте.

Накройте и уберите в холодильник минимум на 6 часов, а лучше на ночь. Замаринованные ребра вместе с луком переложите в форму для запекания, накройте фольгой и готовьте при 180 градусах около 1,5–2 часов. Затем снимите фольгу и запекайте еще 20–30 минут до красивой золотистой корочки.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Ольга Шмырева уже приготовила такие ребра. Больше всего понравилось, что после долгого запекания мясо становится очень мягким и легко отделяется от кости. Особенно удачно блюдо сочетается с запеченным картофелем, свежими овощами и домашними соусами.