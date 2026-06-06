ПМЭФ-2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
06 июня 2026 в 10:30

В советских столовых горячие бутерброды с краковской делали так: простой рецепт с огурцом и сыром. Ничего сложного, а вкус — огонь

Подписывайтесь на нас в MAX

Сегодня такие бутерброды готовят редко, а зря. В советские годы они были одной из самых популярных горячих закусок к чаю: хрустящий батон, ароматная колбаса, соленый огурчик и щедрая сырная шапка превращали самые простые продукты в настоящее лакомство.

Получается обалденная вкуснятина: снизу румяный хлеб со сливочным вкусом, сверху сочная краковская колбаса, легкая кислинка огурца и тянущийся расплавленный сыр. Отличный вариант для быстрого завтрака, перекуса или вечерних посиделок с семьей.

Для приготовления вам понадобится: батон — 1 шт., сливочное масло — 50 г, колбаса краковская — 200 г, огурцы маринованные — 2 шт., сыр твердый — 150 г.

Батон нарежьте ломтиками толщиной около 1–1,5 см. Каждый кусочек щедро смажьте мягким сливочным маслом. Сверху выложите тонкие ломтики краковской колбасы и кружочки маринованных огурцов.

Сыр натрите на крупной терке и распределите поверх бутербродов так, чтобы он полностью закрывал начинку. Переложите заготовки на противень и отправьте в духовку, разогретую до 190 градусов, на 8–10 минут. Готовьте до полного расплавления сыра и появления легкой золотистой корочки.

Проверено редакцией
Читайте также
Россиянам рассказали, какие грибы можно найти в лесу уже в начале июня
Общество
Россиянам рассказали, какие грибы можно найти в лесу уже в начале июня
Редис: польза и вред первого весеннего овоща — от иммунитета до сердца
Семья и жизнь
Редис: польза и вред первого весеннего овоща — от иммунитета до сердца
Их хочется есть каждый день: горячие тосты с яйцом, сыром и крабовой намазкой — хоть на завтрак, хоть на праздник или как закуску
Общество
Их хочется есть каждый день: горячие тосты с яйцом, сыром и крабовой намазкой — хоть на завтрак, хоть на праздник или как закуску
Жарю лук, морковь и мешаю с грудкой: паштет «Бюджетный» вкуснее любой колбасы. Получается сбалансированный и нежный
Общество
Жарю лук, морковь и мешаю с грудкой: паштет «Бюджетный» вкуснее любой колбасы. Получается сбалансированный и нежный
Беру лаваш, куриную грудку и сыр — готовлю хрустящие треугольнички с сочной начинкой: вкуснее надоевших пирожков
Общество
Беру лаваш, куриную грудку и сыр — готовлю хрустящие треугольнички с сочной начинкой: вкуснее надоевших пирожков
продукты
бутерброды
простой рецепт
колбаса
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Не будем забегать вперед»: Песков прокомментировал письмо Зеленского
В России представили новую версию детектора дронов «Булат»
Отец Маска рассказал, как долго продлится кризис в Ормузском проливе
Люди выстроились в огромные очереди ради памятного подарка с ПМЭФ
Главный дипломат Украины сделал резкое заявления о россиянах
Польские рестораторы не смогли «украинизировать» русские вареники
Финляндия закрыла небо на юго-востоке без объяснения причин
Пожар на тюменском НПЗ локализован
Три дрона ВСУ сбили над Черным морем в районе Севастополя
Суд вынес решение по многомиллионному иску к Пугачевой
Над Ленинградской областью сбиты 144 беспилотника ВСУ
Кронштадт «освободился от оков» ограничений
В США назвали страну, от которой исходит критическая угроза
Дрон ВСУ атаковал мать с двумя детьми в Брянской области
«Конфликт давний»: Песков указал на цели СВО
Песков раскрыл, какой зарубежный лидер считается желанным гостем в России
Атака ВСУ на Санкт-Петербург и Ленобласть 6 июня: что известно, последствия
Россия начала переговоры с Apple для возвращения МАКСа в App Store
Алиханов раскрыл, что в России сделают с ветхим флотом
Стало известно, за что грозит срок следователю по особо важным делам
Дальше
Самое популярное
Фарш в пакет — и в кипяток: через час на столе нежная колбаса к завтраку. Стоит копейки, а вкус — 10 из 10
Общество

Фарш в пакет — и в кипяток: через час на столе нежная колбаса к завтраку. Стоит копейки, а вкус — 10 из 10

Чем подкормить помидоры в июне для богатого урожая: схемы и рецепты
Семья и жизнь

Чем подкормить помидоры в июне для богатого урожая: схемы и рецепты

Зверская атака ВСУ на Крым 4 июня: сколько жертв, что с Крымским мостом
Россия

Зверская атака ВСУ на Крым 4 июня: сколько жертв, что с Крымским мостом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.