В советских столовых горячие бутерброды с краковской делали так: простой рецепт с огурцом и сыром. Ничего сложного, а вкус — огонь

В советских столовых горячие бутерброды с краковской делали так: простой рецепт с огурцом и сыром. Ничего сложного, а вкус — огонь

Сегодня такие бутерброды готовят редко, а зря. В советские годы они были одной из самых популярных горячих закусок к чаю: хрустящий батон, ароматная колбаса, соленый огурчик и щедрая сырная шапка превращали самые простые продукты в настоящее лакомство.

Получается обалденная вкуснятина: снизу румяный хлеб со сливочным вкусом, сверху сочная краковская колбаса, легкая кислинка огурца и тянущийся расплавленный сыр. Отличный вариант для быстрого завтрака, перекуса или вечерних посиделок с семьей.

Для приготовления вам понадобится: батон — 1 шт., сливочное масло — 50 г, колбаса краковская — 200 г, огурцы маринованные — 2 шт., сыр твердый — 150 г.

Батон нарежьте ломтиками толщиной около 1–1,5 см. Каждый кусочек щедро смажьте мягким сливочным маслом. Сверху выложите тонкие ломтики краковской колбасы и кружочки маринованных огурцов.

Сыр натрите на крупной терке и распределите поверх бутербродов так, чтобы он полностью закрывал начинку. Переложите заготовки на противень и отправьте в духовку, разогретую до 190 градусов, на 8–10 минут. Готовьте до полного расплавления сыра и появления легкой золотистой корочки.