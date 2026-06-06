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06 июня 2026 в 07:00

Три рецепта оладий из простых продуктов: выберите свой любимый

Оладьи из того, что под рукой: жарим с сыром, картошкой или кабачками Оладьи из того, что под рукой: жарим с сыром, картошкой или кабачками Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
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Хорошие оладьи — это не про кулинарные подвиги и экзотические ингредиенты. Это про умение собрать из того, что уже есть в холодильнике, что-то горячее, золотистое и по-настоящему уютное. Три рецепта ниже показывают: оладьи могут быть совершенно разными — и каждый вариант заслуживает того, чтобы стать главным блюдом завтрака или ужина.

Сырные оладьи с голубым сыром и грушей

Сочетание, которое поначалу удивляет, а потом покоряет. Голубой сыр отвечает за пикантность и глубину вкуса, груша — за нежную сладость и сочность.

Ингредиенты: пшеничная мука (150 г), кефир (200 мл), крупное яйцо (1 шт.), голубой сыр типа дорблю (80 г), спелая груша (1 шт., около 120 г), разрыхлитель (1 ч. л.), щепотка соли, растительное масло для жарки.

Приготовление. Грушу очистить и натереть на крупной терке, немного отжать сок. Сыр раскрошить вилкой. Смешать кефир, яйцо, муку и разрыхлитель до однородности — тесто должно получиться чуть гуще сметаны. Вмешать грушу и сыр. Жарить на умеренном огне по 2-3 минуты с каждой стороны под крышкой.

  • Калорийность на 100 г: около 195 ккал. БЖУ: белки — 7,2 г, жиры — 9,8 г, углеводы — 21,4 г.

  • Польза: голубой сыр содержит кальций и витамин B12, но богат солью и насыщенными жирами — людям с гипертонией лучше не увлекаться.

Картофельные оладьи без яиц — на крахмале

Почти забытый способ приготовления: вместо яиц тесто скрепляет картофельный крахмал, который выделяется при натирании картошки. Никаких лишних ингредиентов — а форму оладьи держат отлично.

Три рецепта оладий из простых продуктов: выберите свой любимый Три рецепта оладий из простых продуктов: выберите свой любимый Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Ингредиенты: сырой крупный картофель (4 шт., около 600 г), репчатый лук (1 шт.), мука (2 ст. л.), соль и черный перец по вкусу, растительное масло для жарки.

Приготовление. Картофель натереть на мелкой терке, переложить в миску и забыть про него на 10 минут. Осторожно слить жидкость, но крахмальный осадок на дне сохранить — он и свяжет тесто. Лук натереть, добавить к картофелю вместе с мукой, солью и перцем, хорошо перемешать. Жарить на хорошо разогретой сковороде по 3-4 минуты с каждой стороны без крышки — только так получится румяная хрустящая корочка.

  • Калорийность на 100 г: около 145 ккал. БЖУ: белки — 2,8 г, жиры — 5,4 г, углеводы — 21,6 г.

  • Польза: картофель богат калием и витамином C, полезен для сердца и сосудов, однако при жарке его гликемический индекс заметно растет.

Кабачковые оладьи с мятой и лимонной цедрой

Именно мята и цедра лимона делают этот рецепт особенным: они нейтрализуют характерный «водянистый» запах кабачка и дают оладьям свежий, почти летний аромат. Хороши и горячими, и остывшими.

Ингредиенты: молодой кабачок (1 шт., около 300 г), мука (100 г), яйцо (1 шт.), сметана 15% (2 ст. л.), свежая мята (5-6 листиков), цедра половины лимона, соль (0,5 ч. л.), разрыхлитель (0,5 ч. л.), растительное масло для жарки.

Приготовление. Кабачок натереть на крупной терке, посолить и оставить на 7 минут, затем тщательно отжать. Мяту мелко порубить. Соединить кабачок, яйцо, сметану, муку, разрыхлитель, мяту и цедру — тесто выйдет мягким и слегка липким. Жарить на среднем огне по 2–3 минуты с каждой стороны.

  • Калорийность на 100 г: около 120 ккал. БЖУ: белки — 4,1 г, жиры — 5,2 г, углеводы — 14,3 г.

  • Польза: кабачок — один из самых низкокалорийных овощей, содержит магний и витамин A.

Три рецепта оладий из простых продуктов: выберите свой любимый Три рецепта оладий из простых продуктов: выберите свой любимый Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Три рецепта — три совершенно разных настроения. Пикантные сырные оладьи с грушей удивят гостей, сытные картофельные накормят всю семью, а легкие кабачковые подойдут к любому рациону. Главное — не бояться экспериментировать с тем, что уже лежит у вас на кухне.

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Валентина Еремеева
В. Еремеева
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