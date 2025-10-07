Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Польские рацухи с яблоками: идеальные пышные дрожжевые оладьи

Польские рацухи с яблоками: идеальные пышные дрожжевые оладьи Польские рацухи с яблоками: идеальные пышные дрожжевые оладьи Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Польские рацухи — это пышные дрожжевые оладьи, которые полюбились многим за свою мягкость и нежный вкус. Их просто приготовить дома, а аромат свежей выпечки создаст уютную атмосферу на кухне.

Для приготовления рацухи понадобятся такие ингредиенты: 300 г белой муки, 250 мл подогретого молока, 1 куриное яйцо, 10 г сухих дрожжей, 2 столовые ложки сахара, щепотка соли, 1–2 яблока и растительное масло для ароматной жарки. Муку просеивают и замешивают с дрожжами, сахаром-песком и солью. В теплое молоко добавляют яйцо, все перемешивают и соединяют с сухими ингредиентами. После подъема теста туда аккуратно добавляют нарезанные яблочки. Оладьи жарят на растительном масле до золотистой, красивой и румяной, корочки.

Польские рацухи — пышные дрожжевые оладьи с яблочками — это отличный выбор для завтрака или полдника. Их можно подавать с медом, сгущенкой или любимым вареньем. Простота рецепта и невероятный вкус сделают их вашим любимым домашним десертом.

Ранее мы делились с вами рецептом ПП-выпечки — кексов из ржаной муки.

