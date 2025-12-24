Сырники — это скучно. Привезла рецепт из Сицилии: творожное чудо с абрикосовым соусом

Действительно, даже самые любимые блюда иногда приедаются, и душа просит новых, солнечных вкусов. Если классические сырники кажутся вам слишком простыми и привычными, этот рецепт станет настоящим откровением. Представьте себе нежнейшую, бархатистую творожную основу, напоминающую самый деликатный чизкейк, но готовящуюся в разы проще. А теперь добавьте к этому яркий, с легкой кислинкой абрикосовый соус, который превращает каждый кусочек в праздник. Этот сицилийский мини-торт — идеальный дуэт нежности и сочной фруктовой энергии, который удивит ваших гостей и станет звездой любого стола.

Рецепт

Для творожной основы возьмите: 500 г рассыпчатого творога (протрите через сито), 3 яйца, 100 г сахара, 40 г манной крупы или муки, ванилин, цедру половины лимона. Для соуса: 300 г свежих или консервированных абрикосов, 2-3 ст. л. сахара, 50 мл воды, 1 ч. л. лимонного сока.

Разотрите творог с сахаром, ванилином и цедрой. Добавьте яйца по одному, затем манку, тщательно перемешивая. Масса должна быть однородной. Выложите ее в небольшую форму (около 18 см), застеленную пергаментом. Разровняйте. Выпекайте в разогретой до 180 °C духовке 35–45 минут до легкого золотистого оттенка. Дайте полностью остыть в форме. Для соуса удалите косточки из абрикосов, нарежьте дольками. Проварите с сахаром и водой на среднем огне 10–15 минут, пока фрукты не размягчатся. Пюрируйте блендером, добавьте лимонный сок. Подавайте творожный торт, полив сверху остывшим соусом.

