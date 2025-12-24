Новый год-2026
24 декабря 2025 в 12:30

Сырники теперь не готовлю — нашла рецепт сладких колдунов: творог, фрукты и сгущенка

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Если хочется чего-то сладкого к чаю, но без долгой возни с тестом, эти колдуны — просто спасение. Они получаются нежные, мягкие, с румяной корочкой, а внутри — сочные фрукты. Подача — как в кафе: теплые колдуны, сверху щедрая сгущенка… и все, настроение сразу новогоднее.

Ингредиенты: творог 5–9% — 400 г, яйцо — 1 шт., сахар — 2–3 ст. л., ванильный сахар — 1 ч. л., щепотка соли, мука — 3–5 ст. л. (по консистенции) + немного для подпыла, фрукты (яблоко/груша/банан) — 1–2 шт. или горсть ягод, сливочное масло — для жарки, сгущенка — для подачи, корица или сахарная пудра — по желанию.

Приготовление. Творог разминаю вилкой, добавляю яйцо, сахар, ваниль и соль. Потом постепенно подсыпаю муку — так, чтобы масса стала мягкой, но уже держала форму и не липла к рукам. Фрукты режу мелким кубиком (если ягоды — оставляю целыми). Отщипываю немного творожной массы, делаю лепешку, в центр кладу фрукты и аккуратно закрываю, как маленький пирожок. Затем слегка приплющиваю — получается тот самый колдун. Жарю на сливочном масле на среднем огне до золотистой корочки с двух сторон, потом на минутку прикрываю крышкой, чтобы внутри все дошло и стало особенно нежным. Подаю теплыми: поливаю сгущенкой, иногда добавляю щепотку корицы.

Ранее мы делились рецептом салата с чипсами, который обожают и дети, и взрослые. Вкуснейшая закуска на Новый год.

